«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»=======Бомбардьё , кто там у вас пишет заголовки сообщений ? «Вест Бромвич» вылетал бы из АПЛ даже после победы над Арсеналом....Он уже давно попал на вылет.
А вы эту"новость" ставите в главные новости ? ..Вест Бромвичу не смешно..Такова наша жизнь...То, что горько кому то, становится смешным другому....Печально
«Арсенал» дома победил «Вест Бромвич» (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Лондонский клуб набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
«Вест Бромвич» потерял шансы на участие в следующем сезоне. Команда не сможет подняться выше 18-го места.
Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур
Арсенал – Вест Бромвич – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Смит-Роу, 29; 2:0 – Пепе, 35; 2:1 – Перейра, 67; 3:1 – Виллиан, 90.