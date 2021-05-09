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    «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»

    «Арсенал» дома победил «Вест Бромвич» (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

    Лондонский клуб набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

    «Вест Бромвич» потерял шансы на участие в следующем сезоне. Команда не сможет подняться выше 18-го места.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Арсенал – Вест Бромвич – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Смит-Роу, 29; 2:0 – Пепе, 35; 2:1 – Перейра, 67; 3:1 – Виллиан, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2021 22:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1822

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»=======Бомбардьё , кто там у вас пишет заголовки сообщений ? «Вест Бромвич» вылетал бы из АПЛ даже после победы над Арсеналом....Он уже давно попал на вылет.
      А вы эту"новость" ставите в главные новости ? ..Вест Бромвичу не смешно..Такова наша жизнь...То, что горько кому то, становится смешным другому....Печально

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