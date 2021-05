Чемпионство с «Баварией» стало для форварда Кингсли Комана десятым за карьеру. Французу 24 года.

Профессиональную карьеру Коман начал в сезоне-2012/13, и с тех пор его команды ни разу не финишировали в чемпионате ниже первого места.

Kingsley Coman has won 10 consecutive League Titles since his pro debutPSG: 2012/13PSG: 2013/14Juve: 2014/15Juve: 2015/16 & BayenBayern: 2016/17Bayern: 2017/18Bayern: 2018/19Bayern: 2019/20Bayern: 2020/21 pic.twitter.com/hxEwO3Rffi