Чемпионство с «Баварией» стало для форварда Кингсли Комана десятым за карьеру. Французу 24 года.

Профессиональную карьеру Коман начал в сезоне-2012/13, и с тех пор его команды ни разу не финишировали в чемпионате ниже первого места.

Больше всего чемпионств Коман взял с «Баварией» – 6.

В сезоне-2015/16 он выиграл и Серию А, и Бундеслигу.

Коман стоит 55 миллионов евро.