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    24-летний Коман выиграл десятое чемпионство. В чемпионате его команды ни разу не финишировали не первыми

    Чемпионство с «Баварией» стало для форварда Кингсли Комана десятым за карьеру. Французу 24 года.

    Профессиональную карьеру Коман начал в сезоне-2012/13, и с тех пор его команды ни разу не финишировали в чемпионате ниже первого места.

    • Больше всего чемпионств Коман взял с «Баварией» – 6.
    • В сезоне-2015/16 он выиграл и Серию А, и Бундеслигу.
    • Коман стоит 55 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Goal

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    Сегодня, 13:04
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1126

      Maxi_7 1 час назад

      Комана можно держать в команде просто так, на удачу.)

      5
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      Рейтинг: +2211

      Алехсбургер. > Maxi_7 1 час назад

      Зарема уже отреагировала..
      "Посмотри, там мальчик такой губастенький..."(с)Брат-2.)

      история..))
      "Я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки!"(С)
      Зарема Салихова.

      1
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      Рейтинг: +4328

      Павелий 1 час назад

      У Златана тоже много чемпионств подряд.

      0
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      Рейтинг: +1619

      acor94 1 час назад

      но в Англии первые два сезона не прокатили бы. в первом он сыграл всего 3 минуты, во втором, 36. считатается ли это полноценным вкладом в чеспионство? да и второе чемпионство с Юве тоже спорное, ведь сыграл всего пол матча, так что смело можно отнимать 3

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      Рейтинг: +1619

      acor94 1 час назад

      вот его надо в спартак

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      Рейтинг: +1036

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Жосский чувак, КПД - 100%.
      ПыСы. Что там в Твиттере за ***** в сезоне 2015/2016 затесался, что меня даже недоумки с Бомбардира рецензируют?)))

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      Рейтинг: +5659

      vladik12 > Радио1000шумеров 1 час назад

      Че?

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      Рейтинг: +3661

      Fusballer 3 часа назад

      Блин, ещё один рекорд для Дзюбы.

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      Рейтинг: +5659

      vladik12 3 часа назад

      Машина.

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