АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой», отставание от «Сити» – 10 очков

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии победил «Астон Виллу» – 3:1. Команда Уле-Гуннара Сульшера проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.

«МЮ» набрал 70 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов, имея при этом игру в запасе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 24; 1:1 – Фернандеш, 52 (с пенальти); 1:2 – Гринвуд, 56; 1:3 – Кавани, 87.

Удаления: Уоткинс, 89 – нет.

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