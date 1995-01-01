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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой», отставание от «Сити» – 10 очков

    «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии победил «Астон Виллу» – 3:1. Команда Уле-Гуннара Сульшера проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.

    «МЮ» набрал 70 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов, имея при этом игру в запасе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 24; 1:1 – Фернандеш, 52 (с пенальти); 1:2 – Гринвуд, 56; 1:3 – Кавани, 87.

    Удаления: Уоткинс, 89 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      lipatov32 1 час назад

      Му-му опять за уши тащут, такие пенальти ставить, да еще в АПЛ, это нонсенс! Глейзеры походу всех судей купили в АПЛ.

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