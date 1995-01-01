АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой», отставание от «Сити» – 10 очков

Му-му опять за уши тащут, такие пенальти ставить, да еще в АПЛ, это нонсенс! Глейзеры походу всех судей купили в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии победил «Астон Виллу» – 3:1. Команда Уле-Гуннара Сульшера проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.
«МЮ» набрал 70 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на десять баллов, имея при этом игру в запасе.
Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Траоре, 24; 1:1 – Фернандеш, 52 (с пенальти); 1:2 – Гринвуд, 56; 1:3 – Кавани, 87.
Удаления: Уоткинс, 89 – нет.