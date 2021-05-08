Гончаренко: «Приятно возвращаться на «ВЭБ Арену», у меня много приятных воспоминаний о ЦСКА»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3). Ему приятно возвращаться на стадион москвичей.

«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Всe знакомо.

Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Василию Березуцкому, Александру Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое – донести», – сказал Гончаренко.