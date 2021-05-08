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    Гончаренко: «Приятно возвращаться на «ВЭБ Арену», у меня много приятных воспоминаний о ЦСКА»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3). Ему приятно возвращаться на стадион москвичей.

    «Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Всe знакомо.

    Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Василию Березуцкому, Александру Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое – донести», – сказал Гончаренко.

    • Белорус 5 лет тренировал ЦСКА.
    • Гончаренко проиграл все свои 4 матча РПЛ против ЦСКА.
    • ЦСКА перед последним туром сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2021 22:30
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