РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах

ЦСКА переиграл «Краснодар» – команду своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. При этом гости вели в счете.

ЦСКА перед последним туром сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Гончаренко проиграл все свои четыре матча РПЛ против ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 53), Обляков, Тикнизян, Эджуке (Сигурдссон, 86), Чалов (Ахметов, 86), Дзагоев (Бохинен, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Стоцкий, 46), Кайо, Мартынович, Газинский (Марков, 65), Олссон, Вилена, Ионов (Чернов, 71), Классон, Вандерсон, Берг (Сулейманов, 86).

Предупреждения: Дивеев, 50 – Газинский, 42; Классон, 58; Кайо, 75; Вилена, 77.

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