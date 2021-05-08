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  • РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах

РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах

8 мая 2021, 21:29
43

ЦСКА переиграл «Краснодар» – команду своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. При этом гости вели в счете.

ЦСКА перед последним туром сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Гончаренко проиграл все свои четыре матча РПЛ против ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 53), Обляков, Тикнизян, Эджуке (Сигурдссон, 86), Чалов (Ахметов, 86), Дзагоев (Бохинен, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Стоцкий, 46), Кайо, Мартынович, Газинский (Марков, 65), Олссон, Вилена, Ионов (Чернов, 71), Классон, Вандерсон, Берг (Сулейманов, 86).

Предупреждения: Дивеев, 50 – Газинский, 42; Классон, 58; Кайо, 75; Вилена, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (43)
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Боцман59rus
1620498677
Эх, лошадки и бычки, главные добытчики евроочков, что с вами стало- страшно смотреть.
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GoLenaStop
1620498854
ЦСКА с победой! Краснодар - собирайся с силами! Потрясный матч, спасибо командам! Всех с Днём Победы! 9 МАЯ!!! С уважением
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Рубинище
1620499384
Армейцы с победой. позновато играть начали. А у Краснодара летом должна быть чистка состава
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житель СПб
1620499409
Поздравляю ЦСКА с заслуженной выстраданной победой и продолжением борьбы за зону еврокубков!
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Krasnodar 123
1620499872
Теперь и сЛяпому видно, что дело не в Мусаеве! Весь состав команды гнать поганой метлой! ВЕСЬ! Игроки оборзели до нельзя! Вообще играть нет желания, есть желание получать большую ЗП и халявить на поле! Кучка дармоедов и бездельников!
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vladimir-7
1620500245
Всех армейцев с победой ЦСКА. Всех поздравляю с Днем Победы СССР над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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JTherry
1620502504
предсказуемый результат, матч показал слабость "картофана", быков и Галицкого в частности... странно было бы не обыграть ТАКОЙ Краснодар...
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Из Твери Леха
1620506436
В просак попадет Галицкий с этим бульбашом в след. сезоне. Зря они его взяли.
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КСин
1620510617
хороший результат, только уже поздно, еврокубки уже мимо пролетели.
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zra78
1620534643
А нужен ли Влашич?
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