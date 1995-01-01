Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» Гончаренко; у краснодарцев одна победа в семи последних матчах

    ЦСКА переиграл «Краснодар» – команду своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. При этом гости вели в счете.

    ЦСКА перед последним туром сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

    Гончаренко проиграл все свои четыре матча РПЛ против ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 53), Обляков, Тикнизян, Эджуке (Сигурдссон, 86), Чалов (Ахметов, 86), Дзагоев (Бохинен, 66).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников (Стоцкий, 46), Кайо, Мартынович, Газинский (Марков, 65), Олссон, Вилена, Ионов (Чернов, 71), Классон, Вандерсон, Берг (Сулейманов, 86).

    Предупреждения: Дивеев, 50 – Газинский, 42; Классон, 58; Кайо, 75; Вилена, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13640

      JTherry 5 минут назад

      предсказуемый результат, матч показал слабость "картофана", быков и Галицкого в частности... странно было бы не обыграть ТАКОЙ Краснодар...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +902

      САНЁК17 8 минут назад

      Обляков играл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      vladimir-7 43 минуты назад

      Всех армейцев с победой ЦСКА. Всех поздравляю с Днем Победы СССР
      над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      B.G. > vladimir-7 28 минут назад

      А можно твои два предложения, разделить на отдельные посты?! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7105

      житель СПб 44 минуты назад

      Вообще выглядит не очень красиво, когда тренер разваливает усиленно команду, а затем через крайне короткое время приходит против нее играть с другой командой! Я - о Гончаренко. Или это только мне кажется неприличным? Наверное, надо делать какие-то ограничения в Регламенте Чемпионата. И поэтому результат особенно справедлив - несмотря на все сожаления и сочувствия Краснодарцам! А им надо наводить порядок в клубе - и я очень сомневаюсь, что в этом сможет помочь Гончаренко...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20206

      bset 46 минут назад

      Наконец-то есть результат. Но матч с Уфой может этот результат помножить на ноль... Будет обидно за Олича, если он останется без еврокубков, хотя пришел именно там себя показать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2476

      CSKA57 > bset 38 минут назад

      Честно говоря, большой надежды на кубки в этом сезоне нет. Мало того, что должны "споткнуться" Сочи с Рубином, ЦСКА нужно еще и у Динамо выиграть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +770

      DemSerg > CSKA57 30 минут назад

      Есть еще вариант с выходом с шестого места. Но, вообще-то, по уровню игры всем российским клубам на данный момент не место в еврокубках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Krasnodar 123 49 минут назад

      Теперь и сЛяпому видно, что дело не в Мусаеве! Весь состав команды гнать поганой метлой! ВЕСЬ! Игроки оборзели до нельзя! Вообще играть нет желания, есть желание получать большую ЗП и халявить на поле! Кучка дармоедов и бездельников!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6018

      владимир миронов > Krasnodar 123 41 минуту назад

      100 % за эти слова, напарники Лени Голубкова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      KLIM777 > Krasnodar 123 40 минут назад

      а вы думали с такой защитой можно на что-то рассчитывать?

      Когда Мартынович в аренду сдавался, так как защита была достойная. А сейчас это просто шлак. На следующий сезон будет та же песня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12707

      Garrincha58 52 минуты назад

      почему выиграл ЦСКА да потому что не было Влашича его надо продавать и покупать приличного защитника и нападающего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7105

      житель СПб 57 минут назад

      Поздравляю ЦСКА с заслуженной выстраданной победой и продолжением борьбы за зону еврокубков!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6203

      Рубинище 57 минут назад

      Армейцы с победой. позновато играть начали. А у Краснодара летом должна быть чистка состава

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2808

      Кузьмич на трибуне 58 минут назад

      Всех болельщиков ЦСКА с победой. Всем болельщикам быков мои соболезнования. Красивая сказка похоже для вас закончилась. Мало того что К1 закончит этот сезон на 11 месте и К2 похоже вылетает в ПФЛ.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85410
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru