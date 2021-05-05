Главные новости дня. «Крылья Советов» не получили лицензию для РПЛ, Витория близок к приходу в «Спартак»

«Крылья Советов» не получили лицензию на выступление в РПЛ.

Верратти: «Судья дважды послал меня на ***. Я за такое могу получить дисквалификацию на десять матчей».

РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита».

Журналист Скира: дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию по Азмуну.

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон.

O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год.

Уткин: «На «Крыльях» колоссальные, неотдаваемые долги. Может, «Оренбург» понадежнее будет?».

Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат».

Кокорин – о Луневе: «Вчера видел его на охране в «Пятерочке».

«РБ-Спорт»: «Краснодар» договаривается о трансфере Антона Заболотного.