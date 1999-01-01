«Крылья Советов» не получили лицензию на выступление в РПЛ

Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. «Крылья Советов» не получили необходимую лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

12 мая состоится заседание апелляционного комитета, к которому самарцы должны устранить претензии лицензирующего органа. В чем они заключаются, не сообщается.