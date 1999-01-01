«Крылья Советов» не получили лицензию на выступление в РПЛ

Всё финансирование футбола (и не только его) в стране осуществляется по команде сверху... Кому тут о долгах КС парят мозги? Когда ВАЗ и Волжская ГЭС платили налоги по "месту прописки", Самарская область была донором...А сегодя всё забирает бункер. А уж потом оттуда "выделяют" субвенции и дотации. Какая РПЛ? Я не пойму как Крылья в ФНЛ-то играют...
Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. «Крылья Советов» не получили необходимую лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
12 мая состоится заседание апелляционного комитета, к которому самарцы должны устранить претензии лицензирующего органа. В чем они заключаются, не сообщается.
- Лицензию на РПЛ также не получили «Оренбург», «Алания», «Торпедо».
- «Крылья Советов» досрочно выиграли ФНЛ.
- У клуба долги.