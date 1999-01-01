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    «Крылья Советов» не получили лицензию на выступление в РПЛ

    Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. «Крылья Советов» не получили необходимую лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

    12 мая состоится заседание апелляционного комитета, к которому самарцы должны устранить претензии лицензирующего органа. В чем они заключаются, не сообщается.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии26
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      Рейтинг: +3936

      solodealer 12 минут назад

      Всё финансирование футбола (и не только его) в стране осуществляется по команде сверху... Кому тут о долгах КС парят мозги? Когда ВАЗ и Волжская ГЭС платили налоги по "месту прописки", Самарская область была донором...А сегодя всё забирает бункер. А уж потом оттуда "выделяют" субвенции и дотации. Какая РПЛ? Я не пойму как Крылья в ФНЛ-то играют...

      0
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      Рейтинг: +7845

      NewLife 46 минут назад

      Кому нужны крылышки, тому не в РПЛ, а в KFC. Вообще-то печально, что у нас футбол организован так, что он подвержен влиянию множества нефутбольных факторов. Пока дилетанты руководят РФС, так и будет.

      2
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      Рейтинг: +1090

      Benifacto > NewLife 24 минуты назад

      не дилетанты далеко не дилетанты, а очень жадные люди....

      1
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      Рейтинг: +3936

      solodealer > Benifacto 19 минут назад

      Не дилентанты, а жадины?
      То есть: жлобы-профессионалы!))+

      0
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      Рейтинг: +12676

      Garrincha58 52 минуты назад

      Наверное большие долги и нет гарантий что в будущем всё наладится

      1
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      Рейтинг: +3936

      solodealer > Garrincha58 9 минут назад

      "Наладится"??)))
      Это каким же образом? Всё бабло (ВАЗ, Волжская ГЭС...)отсасывают федералы, а уж потом в бункере решают сколько вернуть на поддержку штанов в Самару)))

      1
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      Рейтинг: +18734

      slavutiq70 1 час назад

      Если Крылышки не пропустят будет очень жалко, во первых команда сильная без труда выиграла ФНЛ и в кубке России уже дошла до финала достойно играя с командами РПЛ ,,,а во вторых стадион красавец и в третьих Самара большой город не помешало бы иметь команду в РПЛ,,,

      4
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      Рейтинг: +6757

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это обязанность сраного Рпл подготовить к лицензированию клубы типа Крыльев , в ином случае - Всё Рпл нах !

      3
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      Рейтинг: +3936

      solodealer > САДЫЧОК 18 минут назад

      ... и пусть канает!))++

      0
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      Рейтинг: +224

      garet12222 1 час назад

      это скольки командам надо не дать лицензию, чтоб спартак-2 в рпл поднять?

      1
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      Рейтинг: +3936

      solodealer > garet12222 17 минут назад

      ))++
      сколько партий НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ, чтобы едрусь побеждала?))++

      0
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      Рейтинг: +2194

      ySS 1 час назад

      Совет не пустил Оренбург, комиссия - Крылья, кто-то Аланию и Торпедо... а зачем играли целый сезон?

      3
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      Рейтинг: +9643

      BRO_football 1 час назад

      Ишь ты! За целый год Крылья не могли долги погасить, а это вдруг они хотят за неделю управиться! Ну что ж, удачи)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9643

      BRO_football > BRO_football 1 час назад

      Какой там год?! С 2011 года (уже 10 лет!) на Крыльях висит кредит в размере 1 млрд. рублей. И этот кредит до сих пор не погашен!

      0
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      Рейтинг: +1294

      Ziklop > BRO_football 45 минут назад

      Долг «Крыльев» выкупило у банка ООО «РТ-Капитал». Эта компания и добивается передачи в счет кредита заложенного имущества — Дома промышленности и участка под ним.

      1
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      Рейтинг: +110

      Venom888 2 часа назад

      Балтика и Нижний идут дальше напрямую )))))))

      0
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      Рейтинг: +269

      вальтер79 2 часа назад

      если так дело пойдет то во второй лиге надо будет кандидатов в рпл искать))))))))

      2
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