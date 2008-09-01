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    Гвардиола в третий раз вышел в финал Лиги чемпионов. До этого были две победы с «Барселоной»

    «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола в третий раз вышел в финал турнира.

    Ранее испанец дважды выходил в финал ЛЧ с «Барселоной», и оба раза победил «Манчестер Юнайтед» (2:0 в сезоне-2008/09 и 3:1 в сезоне-2010/11).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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