УЕФА расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 игроков

УЕФА внес изменения в регламент Евро-2020. Организация расширила заявку команд на предстоящий турнир с 23 до 26 футболистов.

В УЕФА объяснили это решение минимизацией рисков команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за положительных результатов на коронавирус.

Отмечается, что на отдельный матч, как и прежде, можно заявить 23 игрока.