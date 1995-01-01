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    УЕФА расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 игроков

    УЕФА внес изменения в регламент Евро-2020. Организация расширила заявку команд на предстоящий турнир с 23 до 26 футболистов.

    В УЕФА объяснили это решение минимизацией рисков команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за положительных результатов на коронавирус.

    Отмечается, что на отдельный матч, как и прежде, можно заявить 23 игрока.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11902

      Cules2013 17 минут назад

      Вообще не понимаю, откуда эти строгие лимиты по числу игроков в заявках - что в еврокубках, что в нац чемпах, что на турнирах сборных. Что кому-то хуже станет, и без коронавируса, если заявка будет на пару человек больше?

      0
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      Рейтинг: +12070

      Skull_Boy 1 час назад

      У нас и 11 нет, а тут 26

      1
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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Skull_Boy 1 час назад

      В низших европейских лигах наскребут игроков. Может Малкома успеют подписать - лучший игрок РПЛ, как никак.

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      Рейтинг: +2178

      Алехсбургер. 1 час назад

      Жиркова надо брать теперь,хочешь -не хочешь.

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Алехсбургер. 1 час назад

      И Кокорина

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