УЕФА расширил заявку команд на Евро-2020 с 23 до 26 игроков

УЕФА внес изменения в регламент Евро-2020. Организация расширила заявку команд на предстоящий турнир с 23 до 26 футболистов.
В УЕФА объяснили это решение минимизацией рисков команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за положительных результатов на коронавирус.
Отмечается, что на отдельный матч, как и прежде, можно заявить 23 игрока.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020.
Источник: сайт УЕФА