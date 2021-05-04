Ракицкий: «В подсознании было, что три года назад «Локомотив» обыграл «Зенит» в Москве и стал чемпионом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от победы в чемпионате России после разгрома «Локомотива» (6:1) в 28-м туре РПЛ.

«Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики – самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть.

Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.

Сезон был непростой – то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по 5-6 матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья», – сказал Ракицкий.

Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.

Команда стала семикратным чемпионом России.

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