Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Ракицкий: «В подсознании было, что три года назад «Локомотив» обыграл «Зенит» в Москве и стал чемпионом»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от победы в чемпионате России после разгрома «Локомотива» (6:1) в 28-м туре РПЛ.

    «Три года назад «Локомотив» в Москве обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В подсознании у нас это было. Мы хотели добиться положительного результата, тем более атмосфера сумасшедшая, наши болельщики – самые лучшие. Мы не могли даже вничью сыграть.

    Мы добились шикарного результата и заслуженно стали чемпионами в третий раз подряд. Всех поздравляю, всем спасибо.

    Сезон был непростой – то ковид, то травмы у ребят. Многие ребята пропустили по 5-6 матчей, те же Азмун или Ловрен. Хочу пожелать всем футболистам здоровья», – сказал Ракицкий.

    • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

    Данни: «Счастлив за «Зенит» и Семака! Клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -434

      Аден 1 час назад

      бЗенит параша, был есть и будет.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85237
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru