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    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен

    АПЛ объявила о переносе матча 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    • Игра должна была пройти сегодня на «Олд Траффорд».
    • Перед матчем фанаты «МЮ» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров и пробрались на стадион.

    По словам АПЛ, решение о переносе принято полицией, обоими клубами, руководством лиги и местными властями. Новая дата матча будет известна позже.

    Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1096

      Maxi_7 1 минуту назад

      Еще шантрапу всякую уличную не спрашивали как клубом управлять... не нравится - не смотри. А то, что произошло называется проникновением в частную собственность, за такое полиция должна наказывать серьезно, вплоть до реального срока... вообще такие действия толпы нужно вовремя пресекать, чтобы не почувствовали себя всемогущими... а то, что они отвернуться от клуба и не будут ходить на матчи потом так не страшно, у МЮ такая фан база по всему миру, что туристы будут по-любому полный стадион набивать на каждую игру...

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