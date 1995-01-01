Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен

Еще шантрапу всякую уличную не спрашивали как клубом управлять... не нравится - не смотри. А то, что произошло называется проникновением в частную собственность, за такое полиция должна наказывать серьезно, вплоть до реального срока... вообще такие действия толпы нужно вовремя пресекать, чтобы не почувствовали себя всемогущими... а то, что они отвернуться от клуба и не будут ходить на матчи потом так не страшно, у МЮ такая фан база по всему миру, что туристы будут по-любому полный стадион набивать на каждую игру...
АПЛ объявила о переносе матча 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
- Игра должна была пройти сегодня на «Олд Траффорд».
- Перед матчем фанаты «МЮ» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров и пробрались на стадион.
По словам АПЛ, решение о переносе принято полицией, обоими клубами, руководством лиги и местными властями. Новая дата матча будет известна позже.
Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров