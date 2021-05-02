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Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен

2 мая 2021, 20:02
4

АПЛ объявила о переносе матча 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

  • Игра должна была пройти сегодня на «Олд Траффорд».
  • Перед матчем фанаты «МЮ» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров и пробрались на стадион.

По словам АПЛ, решение о переносе принято полицией, обоими клубами, руководством лиги и местными властями. Новая дата матча будет известна позже.

Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (4)
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Maxi_7
1619975789
Еще шантрапу всякую уличную не спрашивали как клубом управлять... не нравится - не смотри. А то, что произошло называется проникновением в частную собственность, за такое полиция должна наказывать серьезно, вплоть до реального срока... вообще такие действия толпы нужно вовремя пресекать, чтобы не почувствовали себя всемогущими... а то, что они отвернуться от клуба и не будут ходить на матчи потом так не страшно, у МЮ такая фан база по всему миру, что туристы будут по-любому полный стадион набивать на каждую игру...
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anri1703
1619981589
ну и кому от этого лучше стало дебилы особенно малолетки на ворота забравшиеся против чего протистуют ? стадо не более
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Oldtrafford83
1620021358
Подпортили вчера вечер, пришлось смотреть Газпром-РЖД(
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zigbert
1620028600
Вроде бы все должно было успокоится, ан нет.
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