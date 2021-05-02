Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен

АПЛ объявила о переносе матча 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Игра должна была пройти сегодня на «Олд Траффорд».

Перед матчем фанаты «МЮ» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров и пробрались на стадион.

По словам АПЛ, решение о переносе принято полицией, обоими клубами, руководством лиги и местными властями. Новая дата матча будет известна позже.

Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров