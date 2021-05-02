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  • Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

2 мая 2021, 18:16
10

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров.

Фанаты прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» и начали жечь файеры. Сегодня у «МЮ» запланирован матч с «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.

Как пишет BBC, старт игры отложен.

  • Болельщики призывают Глейзеров к продаже клуба.
  • В случае сегодняшнего поражения «Манчестер Юнайтед» потеряет шансы на чемпионство, первое место возьмет «Сити».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (10)
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Вомбат
1619970234
Болельщикам этим лень читать прессу даже на родном языке, иначе она знали бы, что Глейзеры очень хотят продать МЮ. Да кто ж его купит за ту цену, которую они сами заплатили (плюс 300 млн фунтов, которые они вложили)? Ведь даже Крунке недавно захотел продать Арсенал. А уж Арсенал-то, в отличие от МЮ, всегда был очень прибыльным. Но даже он из-за ковида стал убыточным. Так что тут не прорываться на поле надо, а вакцинироваться тем, что еще этого не сделал.
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Best_forever
1619970576
Молодцы ребятишки! Пивка е... нули и развлеклись! На трибуны не пускают, так по полю походим! Чемпионства не видать, серебро не отнимут - гуляй! Заслужили! По чесноку, никак у нас спам и зеню за уши тащат
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Maxi_7
1619973217
Еще шантрапу всякую уличную не спрашивали как клубом управлять... не нравится - не смотри. А то, что произошло называется проникновением в частную собственность, за такое полиция должна наказывать серьезно, вплоть до реального срока... вообще такие действия толпы нужно вовремя пресекать, чтобы не почувствовали себя всемогущими... а то, что они отвернуться от клуба и не будут ходить на матчи потом так не страшно, у МЮ такая фан база по всему миру, что туристы будут по-любому полный стадион набивать на каждую игру...
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