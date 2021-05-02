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    Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров.

    Фанаты прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» и начали жечь файеры. Сегодня у «МЮ» запланирован матч с «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.

    Как пишет BBC, старт игры отложен.

    • Болельщики призывают Глейзеров к продаже клуба.
    • В случае сегодняшнего поражения «Манчестер Юнайтед» потеряет шансы на чемпионство, первое место возьмет «Сити».

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +304

      Patriot58 34 минуты назад

      Перенесли матч! Жаль, думал нормальный футбол посмотреть, а не как судьи тянут спам в Лигу чемпионов

      2
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      Рейтинг: +242

      Best_forever > Patriot58 31 минуту назад

      Уже начали Локо хоронить! Эх, наши неподкупные судьи? Один гол есть...! Может действительно неподкупные, а просто подвластные?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      I'm > Best_forever 27 минут назад

      Дзюба без мяча сфолил, гол засчитан...игрок Локо сфолил...желтая

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      Рейтинг: +242

      Best_forever > I'm 8 минут назад

      А ты как хотел! Спам и Зеня должен быть в ЛЧ - это и обеспечивают!
      Просто так что ли в календаре спам играет предпоследние два тура когда все остальные сыграют?!

      1
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      Рейтинг: +1096

      Maxi_7 43 минуты назад

      Еще шантрапу всякую уличную не спрашивали как клубом управлять... не нравится - не смотри. А то, что произошло называется проникновением в частную собственность, за такое полиция должна наказывать серьезно, вплоть до реального срока... вообще такие действия толпы нужно вовремя пресекать, чтобы не почувствовали себя всемогущими... а то, что они отвернуться от клуба и не будут ходить на матчи потом так не страшно, у МЮ такая фан база по всему миру, что туристы будут по-любому полный стадион набивать на каждую игру...

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      Рейтинг: +304

      Patriot58 45 минут назад

      Час прошел. Похоже МЮ поражение. Неплохо может Ливер Челси из ЛЧ выпрет

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      Рейтинг: +242

      Best_forever 1 час назад

      Молодцы ребятишки! Пивка е... нули и развлеклись! На трибуны не пускают, так по полю походим! Чемпионства не видать, серебро не отнимут - гуляй! Заслужили! По чесноку, никак у нас спам и зеню за уши тащат

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      Рейтинг: +992

      Красногорск_Фан > Best_forever 40 минут назад

      Друг. Они за некоторые клубы болеют 143 года. В 10-12 поколении. Их глазами все сильно иначе. Я вот в данном случае разделяю их позицию что Глейзеры меняются о они были есть и будут

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      Рейтинг: +8297

      Вомбат 1 час назад

      Болельщикам этим лень читать прессу даже на родном языке, иначе она знали бы, что Глейзеры очень хотят продать МЮ. Да кто ж его купит за ту цену, которую они сами заплатили (плюс 300 млн фунтов, которые они вложили)? Ведь даже Крунке недавно захотел продать Арсенал. А уж Арсенал-то, в отличие от МЮ, всегда был очень прибыльным. Но даже он из-за ковида стал убыточным. Так что тут не прорываться на поле надо, а вакцинироваться тем, что еще этого не сделал.

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