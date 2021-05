Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров.

Фанаты прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» и начали жечь файеры. Сегодня у «МЮ» запланирован матч с «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.

Как пишет BBC, старт игры отложен.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.Read more here: https://t.co/RdVLmjdj27 pic.twitter.com/XI66UZOiEt