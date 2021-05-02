Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров.
Фанаты прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» и начали жечь файеры. Сегодня у «МЮ» запланирован матч с «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.
Как пишет BBC, старт игры отложен.
- Болельщики призывают Глейзеров к продаже клуба.
- В случае сегодняшнего поражения «Манчестер Юнайтед» потеряет шансы на чемпионство, первое место возьмет «Сити».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров
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Источник: BBC