Старт матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» отложен. Фанаты прорвались на поле в знак протеста против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров.

Фанаты прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» и начали жечь файеры. Сегодня у «МЮ» запланирован матч с «Ливерпулем», начало – в 18:30 мск.

Как пишет BBC, старт игры отложен.

Болельщики призывают Глейзеров к продаже клуба.

В случае сегодняшнего поражения «Манчестер Юнайтед» потеряет шансы на чемпионство, первое место возьмет «Сити».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров