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    Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров

    Сегодня, 22 апреля, фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров – основных владельцев клуба. Болельщики выразили несогласие с политикой клуба, ставшим одним из 12 основателей Суперлиги.

    Около 20 фанатов «МЮ» заблокировали оба входа на клубную базу в Каррингтоне, после чего вышли на тренировочное поле. Болельщики принесли с собой плакаты с лозунгами «Глейзеры – на выход» и «Мы решаем, когда вы играете».

    Фанаты разошлись только после того, как к ним вышел главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, его помощники Майкл Кэррик и Даррен Флетчер, а также Неманья Матич.

    • «Манчестер Юнайтед» – один из первых клубов, официально объявивших о выходе из Суперлиги.
    • «МЮ» идет на втором месте в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20016

      bset 28 минут назад

      Ну журналисты)) "Требуют отставки" - это, конечно, подходящее слово для владельцев) Может они все-таки требуют продажи?))

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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод 30 минут назад

      Всех Гейзеров в Исландию ( ну или на Камчатку ) !!!

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