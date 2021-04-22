Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба. Они требуют ухода Глейзеров

Ну журналисты)) "Требуют отставки" - это, конечно, подходящее слово для владельцев) Может они все-таки требуют продажи?))
Сегодня, 22 апреля, фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста против семьи Глейзеров – основных владельцев клуба. Болельщики выразили несогласие с политикой клуба, ставшим одним из 12 основателей Суперлиги.
Около 20 фанатов «МЮ» заблокировали оба входа на клубную базу в Каррингтоне, после чего вышли на тренировочное поле. Болельщики принесли с собой плакаты с лозунгами «Глейзеры – на выход» и «Мы решаем, когда вы играете».
Фанаты разошлись только после того, как к ним вышел главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, его помощники Майкл Кэррик и Даррен Флетчер, а также Неманья Матич.
- «Манчестер Юнайтед» – один из первых клубов, официально объявивших о выходе из Суперлиги.
- «МЮ» идет на втором месте в АПЛ.
Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club's training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.They have made their way onto the first team pitch(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f— ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021