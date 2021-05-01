«Спорт Сарае»: фанаты «Рубина» и «Динамо» подрались в центре Казани, участников задержали

В Казани случилась стычка между фанатами «Рубина» и «Динамо». В ситуацию пришлось вмешиваться Росгвардии.
«В Казани на центральной улице Баумана болельщики футбольных «Динамо» и «Рубина» устроили бойню. Проходят задержания. На месте автозаки и патрули Росгвардии», – написал источник.
- Команды сыграют в Казани в 14:00 по Москве.
- «Рубин» идет в зоне еврокубков.
- «Динамо», чтобы туда подняться, нужно победить казанцев.
Зотов: «Рубин» готовится к победе над «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Спорт Сарае»
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