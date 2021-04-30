Зотов: «Рубин» готовится к победе над «Динамо»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Динамо». Казанцы готовятся заполучить три очка.
«Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому.
«Динамо» – молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки», – сказал Зотов.
- Матч состоится завтра, 1 мая, в Казани.
- «Рубин» идет в зоне еврокубков.
- «Динамо», чтобы туда подняться, нужно победить казанцев.
Источник: официальный сайт «Рубина»