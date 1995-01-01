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    Зотов: «Рубин» готовится к победе над «Динамо»

    Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Динамо». Казанцы готовятся заполучить три очка.

    «Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому.

    «Динамо» – молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки», – сказал Зотов.

    • Матч состоится завтра, 1 мая, в Казани.
    • «Рубин» идет в зоне еврокубков.
    • «Динамо», чтобы туда подняться, нужно победить казанцев.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +44459

      MaxRnD 24 минуты назад

      Без Хвичи ? Маловероятно ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      El_Chori 29 минут назад

      Ой, да заткнись, деревяшка! Не хватало, чтобы сглазил

      0
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