Зотов: «Рубин» готовится к победе над «Динамо»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Динамо». Казанцы готовятся заполучить три очка.

«Вся команда готовится только к победе. Предыдущий матч сыграли неважно и уступили дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная встреча, поэтому все настроены по-боевому.

«Динамо» – молодая команда, они очень быстрые, дерзкие. Будет тяжело играть. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки», – сказал Зотов.