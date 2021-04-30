Деспотович предложил свои услуги «Барселоне»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович в сторис инстаграма заявил, что «Барселона» испытывает проблемы в атаке, поэтому могла бы обратить внимание на него.

«Смотрю вот «Барселона» с «Гранадой» играет. У «Барселоны» вообще нет нападающих. Мне вообще непонятно, что смотрят эти скауты по Европе. Вот нападающий (указывает на себя). Предлагайте контракт, дайте хорошие деньги и увидимся в «Барсе», – сказал 29-летний серб.