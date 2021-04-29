Гендиректор «Крыльев Советов» – о возможном приходе в клуб Гинера и Бабаева: «Тяжело даже предположить, на чeм это строится»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отреагировал на новость, согласно которой на руководящие должности в самарский клуб могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор москвичей Роман Бабаев.
«Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всe неплохо получается.
Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чeм это строится», – сказал Калакуцкий.
- Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года, Бабаев работает гендиректором клуба с 2007 года.
- «Крылья» с высокой долей вероятности вернутся в РПЛ по итогам сезона. Для этого им осталось набрать 1 очко.
- Гинера связывают приятельские отношения с председателем совета директоров самарцев Сергеем Аракеловым.
Источник: «Чемпионат»