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    Гендиректор «Крыльев Советов» – о возможном приходе в клуб Гинера и Бабаева: «Тяжело даже предположить, на чeм это строится»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отреагировал на новость, согласно которой на руководящие должности в самарский клуб могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

    «Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всe неплохо получается.

    Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чeм это строится», – сказал Калакуцкий.

    • Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года, Бабаев работает гендиректором клуба с 2007 года.
    • «Крылья» с высокой долей вероятности вернутся в РПЛ по итогам сезона. Для этого им осталось набрать 1 очко.
    • Гинера связывают приятельские отношения с председателем совета директоров самарцев Сергеем Аракеловым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.04.2021 20:58
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