Гендиректор «Крыльев Советов» – о возможном приходе в клуб Гинера и Бабаева: «Тяжело даже предположить, на чeм это строится»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отреагировал на новость, согласно которой на руководящие должности в самарский клуб могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всe неплохо получается.

Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чeм это строится», – сказал Калакуцкий.