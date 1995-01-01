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    Санкт-Петербург может увеличить квоту зрителей на матчах Евро-2020 до 75%

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин о возможном увеличении квоты зрителей на матчах турнира до 75%.

    «Этот вопрос интенсивно обсуждается, мы ведeм конструктивный диалог с Роспотребнадзором и властями города. Зависит ли решение от матча «Зенита» и «Локомотива»? Точно сказать не могу, но сигнал, конечно, хороший», – цитирует Сорокина «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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