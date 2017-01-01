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    Кутепов: «Спартак» способен вообще на все. Нам по силам взять максимум очков в трeх турах»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о целях команды на концовку сезона в РПЛ.

    «В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло – лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

    Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даeт дополнительный всплеск эмоций, и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошeл вперeд, понимая, что терять нечего.

    Нам по силам взять максимум очков в трeх турах – «Спартак» вообще способен на всe. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», – сказал Кутепов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1528

      Январь 59 2 минуты назад

      Ну , а что там за команды остались? Попытаюсь угадать. Зенит, Локо и Рубин? Нет не угадал. Наверно Сочи и Уфа . Вот блин опять не угадал, этим всем командам проиграли. Арсенал, Химки и Ахмат. Ну если учесть , что Спартак на пьедестале ( одной ногой) , эти команды уже не претендуют на медали , то вполне возможно и победите.

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      Рейтинг: +6661

      Старикан 19 минут назад

      Бл..., аж тошнит от таких интервью! Пиз.дИть - не мешки ворочить!

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      Рейтинг: +244

      прабабушка краба 41 минуту назад

      обожаю читать высказывания спартачей ближе к концу сезона

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