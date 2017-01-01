Кутепов: «Спартак» способен вообще на все. Нам по силам взять максимум очков в трeх турах»

Ну , а что там за команды остались? Попытаюсь угадать. Зенит, Локо и Рубин? Нет не угадал. Наверно Сочи и Уфа . Вот блин опять не угадал, этим всем командам проиграли. Арсенал, Химки и Ахмат. Ну если учесть , что Спартак на пьедестале ( одной ногой) , эти команды уже не претендуют на медали , то вполне возможно и победите.
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о целях команды на концовку сезона в РПЛ.
«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло – лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.
Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даeт дополнительный всплеск эмоций, и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошeл вперeд, понимая, что терять нечего.
Нам по силам взять максимум очков в трeх турах – «Спартак» вообще способен на всe. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», – сказал Кутепов.
- Кутепов в матче с ЦСКА получил сотрясение мозга средней тяжести.
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- В следующем туре РПЛ москвичи встретятся с тульским «Арсеналом».