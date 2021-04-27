Кутепов: «Спартак» способен вообще на все. Нам по силам взять максимум очков в трeх турах»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о целях команды на концовку сезона в РПЛ.

«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло – лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даeт дополнительный всплеск эмоций, и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошeл вперeд, понимая, что терять нечего.

Нам по силам взять максимум очков в трeх турах – «Спартак» вообще способен на всe. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», – сказал Кутепов.