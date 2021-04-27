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  • Кутепов: «Спартак» способен вообще на все. Нам по силам взять максимум очков в трeх турах»

Кутепов: «Спартак» способен вообще на все. Нам по силам взять максимум очков в трeх турах»

27 апреля 2021, 20:06
13

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о целях команды на концовку сезона в РПЛ.

«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло – лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даeт дополнительный всплеск эмоций, и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошeл вперeд, понимая, что терять нечего.

Нам по силам взять максимум очков в трeх турах – «Спартак» вообще способен на всe. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», – сказал Кутепов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (13)
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Старикан
1619544720
Бл..., аж тошнит от таких интервью! Пиз.дИть - не мешки ворочить!
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mutabor0992
1619546278
Это тот который ушиб то чего у него нет(моск)...Смешно!)))
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житель СПб
1619550061
"Кутепов в матче с ЦСКА получил сотрясение мозга средней тяжести" - эта фраза здесь случайно вставлена? Или нет?
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Ден 781
1619559506
Да, способен на все, так-же Спартак спокойно может проиграть все три матча
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вальтер79
1619560325
главное не надорваться в оставшихся играх))))))))
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Дядя Серёжа
1619572450
Даже если так, то и у соперников впереди те же возможности
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OldenVad
1619594910
бла бла бла. Когда реальность расходится с мечтами
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Spinorr
1619595766
Максимум очков, или максимум очко - все может быть.
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maygli
1619609092
"Нам по силам взять максимум очков..." - тогда объясни почему вы их не берёте? "...«Спартак» вообще способен на всё." - в матче с Уфой вы нам это показали.
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zigbert
1619616288
Отыграл нормально, без явных ошибок. Но нужно играть в полную силу не делая громких заявлений.
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