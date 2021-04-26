Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести в матче «Спартак» – ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что защитник Илья Кутепов получил сотрясение мозга средней тяжести в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», – сказал Фетисов.