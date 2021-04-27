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  • Газизов мог зимой сменить Бабаева на посту гендиректора ЦСКА

Газизов мог зимой сменить Бабаева на посту гендиректора ЦСКА

27 апреля 2021, 15:53
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов зимой отклонил предложение ЦСКА.

По информации Eurostavka, с функционером после увольнения из «Спартака» связывались представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

Газизов мог занять пост генерального директора вместо Романа Бабаева, но отказался. Причина – нежелание портить отношения с Евгением Гинером, который в случае смены гендиректора потерял бы влияние в клубе.

Не исключено, что стороны вернутся к обсуждению сотрудничества летом, а пока Газизов сосредоточился на том, чтобы спасти «Уфу» от вылета из РПЛ.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".   

Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Бабаев Роман Гинер Евгений Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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vladimir-7
1619532034
Интересное предложение, Газику и Гинеру надо подумать.
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sined1951
1619546179
ЦСКА нужно к новому сезону купить 3-4 качественных футболистов на усиление состава.Зачем им нужен очередной функционер?
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кран
1619549719
Ничего страшного, сменит летом ;-)
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zigbert
1619614302
И каким это образом Гинер может потерять влияние в клубе?
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