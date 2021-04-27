Газизов мог зимой сменить Бабаева на посту гендиректора ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов зимой отклонил предложение ЦСКА.

По информации Eurostavka, с функционером после увольнения из «Спартака» связывались представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

Газизов мог занять пост генерального директора вместо Романа Бабаева, но отказался. Причина – нежелание портить отношения с Евгением Гинером, который в случае смены гендиректора потерял бы влияние в клубе.

Не исключено, что стороны вернутся к обсуждению сотрудничества летом, а пока Газизов сосредоточился на том, чтобы спасти «Уфу» от вылета из РПЛ.