Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Газизов мог зимой сменить Бабаева на посту гендиректора ЦСКА

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов зимой отклонил предложение ЦСКА.

    По информации Eurostavka, с функционером после увольнения из «Спартака» связывались представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

    Газизов мог занять пост генерального директора вместо Романа Бабаева, но отказался. Причина – нежелание портить отношения с Евгением Гинером, который в случае смены гендиректора потерял бы влияние в клубе.

    Не исключено, что стороны вернутся к обсуждению сотрудничества летом, а пока Газизов сосредоточился на том, чтобы спасти «Уфу» от вылета из РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".   

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17138

      vladimir-7 1 час назад

      Интересное предложение, Газику и Гинеру надо подумать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru