Дембеле не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле близок к уходу из «Барселоны», утверждает Catalunya Radio.

По информации источника, француз не хочет продлевать контракт с клубом из-за того, что прошлым летом его собирались продать.

Каталонцы готовы вести переговоры с футболистом о новом соглашении до конца сезона. Если форвард не передумает, его выставят на трансфер. За ситуацией следят «Ювентус» и «Ливерпуль».