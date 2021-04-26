Дембеле не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле близок к уходу из «Барселоны», утверждает Catalunya Radio.
По информации источника, француз не хочет продлевать контракт с клубом из-за того, что прошлым летом его собирались продать.
Каталонцы готовы вести переговоры с футболистом о новом соглашении до конца сезона. Если форвард не передумает, его выставят на трансфер. За ситуацией следят «Ювентус» и «Ливерпуль».
- Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году.
- В текущем сезоне 23-летний Дембеле забил десять голов и сделал четыре ассиста в 39 матчах.
- «Барса» купила его в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Сейчас рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов.
Источник: Catalunya Radio
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