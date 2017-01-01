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    Дембеле не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

    Нападающий Усман Дембеле близок к уходу из «Барселоны», утверждает Catalunya Radio.

    По информации источника, француз не хочет продлевать контракт с клубом из-за того, что прошлым летом его собирались продать.

    Каталонцы готовы вести переговоры с футболистом о новом соглашении до конца сезона. Если форвард не передумает, его выставят на трансфер. За ситуацией следят «Ювентус» и «Ливерпуль».

    • Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году.
    • В текущем сезоне 23-летний Дембеле забил десять голов и сделал четыре ассиста в 39 матчах.
    • «Барса» купила его в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Сейчас рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 262 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar 56 минут назад

      дешевая утятина потипу что нагельсман уйдет на понижение в петухэм из лондона ))))))

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      Рейтинг: -913

      СуперПАВ9 1 час назад

      Правильно понимает что не какой перспективы в клубе нет

      0
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar > СуперПАВ9 57 минут назад

      иди на х уй петух !

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