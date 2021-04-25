Де Дзерби: «У меня бессонные ночи из-за раздумий о будущем»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби думает о будущем. Например, у него есть предложение от «Шахтера».
«Не говоря о других клубах, хочу принять решение о будущем очень обстоятельно. Раньше я принимал решения, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о решении. Из-за этого у меня бессонные ночи», – приводит слова Де Дзерби LiveTV со ссылкой на DAZN.
- Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покинет клуб по окончании сезона.
- В декабре сообщалось, что Де Дзерби отказал «Спартаку».
- «Сассуоло» идет в Серии А 8-м.
Источник: LiveTV