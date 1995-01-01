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    Де Дзерби: «У меня бессонные ночи из-за раздумий о будущем»

    Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби думает о будущем. Например, у него есть предложение от «Шахтера».

    «Не говоря о других клубах, хочу принять решение о будущем очень обстоятельно. Раньше я принимал решения, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о решении. Из-за этого у меня бессонные ночи», – приводит слова Де Дзерби LiveTV со ссылкой на DAZN.

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    Источник: LiveTV

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