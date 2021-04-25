Зидан – о ничьей с «Бетисом»: «Мы оступились, как и много раз до этого»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил результат матча 32-го тура Примеры против «Бетиса» (0:0). Севильцы не проигрывают пять встреч подряд.
«Мы отдаемся делу, но сегодня мы оступились, как и много раз до этого. Надо продолжать верить.
Эден Азар? Его больше ничего не тревожит. Мы верим, что он сделает свой вклад в нашу работу», – сказал Зидан.
- «Бетис» – единственная команда в истории Примеры, которая не пропустила в 4 подряд гостевых матчах против «Реала».
- Последние 74 удара «Реала» в домашних матчах Примеры против «Бетиса» – безголевые.
- Азар в матче с «Бетисом» провел на поле 13 минут, но стал лидером матча в составе «Реала» по созданным голевым моментам.
Источник: Marca