Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Кварацхелия входит в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что его полузащитник Хвича Кварацхелия готов к топ-5 европейским чемпионатам. Он нормально относится к возможному трансферу грузина.

    «Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своe время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

    Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», – сказал Слуцкий.

    • Кварацхелия стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
    • «Рубин» идет в РПЛ 4-м.

    Источник: «Татарстан 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2021 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 апреля 2021, 12:37

      Хвича, хороший паренек: резкий, быстрый, техничный, но выдающийся в РПЛ он только потому, что это РПЛ. Согласен с качалкиным, что Хвиче стоит отвалить в Европу, но до топ пять ему пока очень далеко. Макаров тоже очень хорош, повезло Рубину с краями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 25 апреля 2021, 09:57

      Леонид Викторович, ну не настолько же великолепен то... Надеюсь хотя бы это Ваше искреннее убеждение. Ну не могут же за это бабки агенты заносить, не лысый же физрук.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 25 апреля 2021, 08:38

      Действительно, похоже на рекламу в целях более высокой продажи. Про зубы хорошие забыл написать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 25 апреля 2021, 07:09

      Таки Лёня вспомнил про свои корни...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 апреля 2021, 03:26

      Мбаппе, Месси, Левандовски, Смолов, Бздюба... Кварацхелии не место в топ-5!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 25 апреля 2021, 01:40

      Лёня,а вот тут народ интересуется - в самой Европе про это знают?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 апреля 2021, 00:43

      Ждите Зинаиду с предложением.)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11