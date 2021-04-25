Слуцкий: «Кварацхелия входит в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что его полузащитник Хвича Кварацхелия готов к топ-5 европейским чемпионатам. Он нормально относится к возможному трансферу грузина.

«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своe время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», – сказал Слуцкий.