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  • Слуцкий: «Кварацхелия входит в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы»

Слуцкий: «Кварацхелия входит в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы»

25 апреля 2021, 00:12
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что его полузащитник Хвича Кварацхелия готов к топ-5 европейским чемпионатам. Он нормально относится к возможному трансферу грузина.

«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков не из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своe время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», – сказал Слуцкий.

  • Кварацхелия стоит 15 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
  • «Рубин» идет в РПЛ 4-м.

Источник: «Татарстан 24»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Владислав Vlad
1619300586
Ждите Зинаиду с предложением.)
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Plyash
1619304015
Лёня,а вот тут народ интересуется - в самой Европе про это знают?
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serppion
1619310374
Мбаппе, Месси, Левандовски, Смолов, Бздюба... Кварацхелии не место в топ-5!
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Алехсбургер.
1619323775
Таки Лёня вспомнил про свои корни...)
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житель СПб
1619329095
Действительно, похоже на рекламу в целях более высокой продажи. Про зубы хорошие забыл написать!
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Томик
1619333847
Леонид Викторович, ну не настолько же великолепен то... Надеюсь хотя бы это Ваше искреннее убеждение. Ну не могут же за это бабки агенты заносить, не лысый же физрук.
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NewLife
1619343430
Хвича, хороший паренек: резкий, быстрый, техничный, но выдающийся в РПЛ он только потому, что это РПЛ. Согласен с качалкиным, что Хвиче стоит отвалить в Европу, но до топ пять ему пока очень далеко. Макаров тоже очень хорош, повезло Рубину с краями.
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