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    Хвича: «Думал, что мой папа играл лучше, чем Месси и Роналду»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал о своих впечатлениях от игры отца.

    • Бадри Кварацхелия всю карьеру провел в клубах из Грузии и Азербайджана.
    • Он играл на позиции центрального нападающего.

    – Ваш отец Бадри Кварацхелия – бывший футболист. Он был твоим первым тренером?

    – Конечно, но никогда не было такого, чтобы он заставлял меня заниматься. Он никогда не выгонял меня на поле, каждый раз это было только моe личное желание.

    Мой папа во время своей карьеры забил много голов, выступая в чемпионате Азербайджана. Даже выступал за сборную Азербайджана.

    – У него была длинная футбольная карьера. Что ты об этом помнишь?

    – Нет, я ничего не помню, был слишком маленький тогда. Но у нас есть записи его матчей, я их смотрел.

    Знаете, мне маленькому говорили, что лучшие – это Месси и Роналду, но я думал, что мой папа играл лучше, чем они.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10673

      paracetamol 50 минут назад

      Занесло несчастного.

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      Рейтинг: +1839

      FRZZ 2 часа назад

      Каждому малышу кажется , что его отец самый сильный. ))

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