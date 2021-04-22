Гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на Московском кинофестивале

Придурок. Основываясь на реальных событиях 2016 года всунул туда свою буйную фантазию от начала до конца так, как видит "художник" в своей интерпретации. И когда ему говорят - "Это же бред." Он отвечает - " Я так вижу".
Режиссер короткометражного фильма «Фанаты» Всеволод Галкин сообщил, что его кинокартину запретили показывать на Московском международном кинофестивале.
По его словам, организаторы сняли с показа гей-драму без объяснения причин.
Фильм основан на реальных событиях 2016 года. Тогда фанаты «Спартака» и ЦСКА убили шесть человек, подозревая их в нетрадиционной ориентации.
По сюжету, два футбольных фаната из числа ультраправых нападали на геев, грабили их и убивали, а со временем вступили в отношения друг с другом.
«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там ещe такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», – прокомментировал решение режиссер.