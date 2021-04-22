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  • Гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на Московском кинофестивале

Гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на Московском кинофестивале

22 апреля 2021, 22:58
27

Режиссер короткометражного фильма «Фанаты» Всеволод Галкин сообщил, что его кинокартину запретили показывать на Московском международном кинофестивале.

По его словам, организаторы сняли с показа гей-драму без объяснения причин.

Фильм основан на реальных событиях 2016 года. Тогда фанаты «Спартака» и ЦСКА убили шесть человек, подозревая их в нетрадиционной ориентации.

По сюжету, два футбольных фаната из числа ультраправых нападали на геев, грабили их и убивали, а со временем вступили в отношения друг с другом.

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там ещe такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», – прокомментировал решение режиссер.

Источник: «Открытые медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (27)
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Боцман59rus
1619122961
А в чем драма, в том что убили, или что трахнули друг друга?
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kliker
1619123558
Режиссе6ра, сценариста, продюссера на лобном месте покарать, фильм запретить, ленту уничтожить, у актёров деньги за участие в гомосятине отобрать. Приговор обжаловапнию не подлежит.
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maygli
1619124468
Придурок. Основываясь на реальных событиях 2016 года всунул туда свою буйную фантазию от начала до конца так, как видит "художник" в своей интерпретации. И когда ему говорят - "Это же бред." Он отвечает - " Я так вижу".
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ivany4
1619131769
Как всегда, с недомолвками о главном, выдает новости бомбардир. А оказывается... Фильм «Фанаты» претендовал на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и номинирован за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Кроме того, фильм выбран в программу South Western International Film Festival (Онтарио, Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) и ЛГБТ-кинофестиваля в ******* (Словения), а также был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине. cообщают «Открытые медиа». Думаю всем понятно с какой целью таскают такой фильм таскают по таким "фестивалям". Ну а про "открытые медиа" и говорить не приходится. Кстати а где приставка мно-сми в источнике? Сколько можно тащить грязь в спорт??? Супер лига ничему не научила??? Так в чем реальные события? Что фанаты убили геев, или что сами были геи? Думаю организаторы спасли этого "гея, пардон, горе режиссера" от фанатов. Ведь всем известно фанаты разные бывают.))
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slavа0508
1619154877
Ну запретили не велика беда,хватает иностранных гей-драм,,,
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Из Твери Леха
1619157888
Пусть этот Галикин едет в Америку с такими фильмами и там свое дерьмо крутит.
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rash1959
1619160109
А продолжение гей сериала из раздевалки бомжевиков скоро будет? Да и ДРОЧЕР ЗАПАЗДЫВАЕТ СО ВТОРОЙ СЕРИЕЙ.
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Добрый Бобер
1619160754
Ясен пень такой фильм в России не покажут. Объединенную толпу фанатов "Спартака" и ЦСКА, желающих сжечь кинотеатр ОМОН не остановит.
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6pbIH
1619163216
Хватило хоть мозгов у кого то, запретить к показу, эту "хрень".
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aubergine
1619164147
Радует, что в нашем обществе такая здоровая реакция на заднеприводные темы. Хочется верить, что мы не пойдём по пути Европы в этом вопросе и никогда не легализуем все эти гомосяцкие парады и свадьбы. Да и вообще как можно быть педиком, когда вокруг столько красивых девушек)
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