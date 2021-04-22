Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на Московском кинофестивале

    Режиссер короткометражного фильма «Фанаты» Всеволод Галкин сообщил, что его кинокартину запретили показывать на Московском международном кинофестивале.

    По его словам, организаторы сняли с показа гей-драму без объяснения причин.

    Фильм основан на реальных событиях 2016 года. Тогда фанаты «Спартака» и ЦСКА убили шесть человек, подозревая их в нетрадиционной ориентации.

    По сюжету, два футбольных фаната из числа ультраправых нападали на геев, грабили их и убивали, а со временем вступили в отношения друг с другом.

    «Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там ещe такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», – прокомментировал решение режиссер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Открытые медиа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2021 22:58
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4522

      maygli 1 час назад

      Придурок. Основываясь на реальных событиях 2016 года всунул туда свою буйную фантазию от начала до конца так, как видит "художник" в своей интерпретации. И когда ему говорят - "Это же бред." Он отвечает - " Я так вижу".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      kliker 1 час назад

      Режиссе6ра, сценариста, продюссера на лобном месте покарать, фильм запретить, ленту уничтожить, у актёров деньги за участие в гомосятине отобрать.
      Приговор обжаловапнию не подлежит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      Pudddle 1 час назад

      ...... а со временем вступили в отношения друг с другом
      Точно про хряков! Гггг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21849

      Боцман59rus 1 час назад

      А в чем драма, в том что убили, или что трахнули друг друга?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4522

      maygli > Боцман59rus 46 минут назад

      Это как в фильме "Интердевочка" Лиза кролик говорит Тане - что "...мы тебя уважаем но девочки просили передать, это наш "огород".
      Драма в том, что одни геи убили других геев и свалили всё на фанатов. (из-за территории разборки)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20026

      bset 1 час назад

      Запретили за распространение фейков, потому что все знают, что голубые цвета во флагах Зенита) Вот если бы сняли фильм, как болельщики Сочи и Оренбурга вступили в связь с болельщиком Зенита, тогда все бы поверили))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7557

      KPCCSPB > bset 1 час назад

      Стрелки не метай, ребёнок грязной проститутки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23747

      пьяныйхоровод > bset 1 час назад

      Фильм основан на РЕАЛЬНЫХ событиях . Голубые цвета не только на флагах Зенита . Я уже тут некоторым ( своеобразно относящихся к этому цвету) рассказать о своём мнении 2 августа парням в тельняшках , но чёт в ответ какое-то невнятное блеяние и детские отмазки .
      А пока понаблюдаем как у вас бомбить сейчас будет .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13093

      JTherry > пьяныйхоровод 28 минут назад

      вот только не надо голубизну неба на тельниках и беретах ВДВ сравнивать с "голубизной" пидоров по жизни...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20026

      bset > пьяныйхоровод 26 минут назад

      На таких же реальных, как то, что Зенит на Кокорина рассчитывает и никуда его не отдаст?) Или что в цветах Зенита нет черного флага, поэтому чернокожих в команде болельщики не примут?) В бомбит обычно у вас от безуспешных попыток доказать, что Сочи - это не фарм-клуб Зенита))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      прабабушка краба > bset 10 минут назад

      да все знают, что сочи и спартак фармы Зенита, успокойтесь уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3061

      Бомбардиръ 1 час назад

      Значит, когда идём против гомиков, забываем о вражде между собой...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23747

      пьяныйхоровод > Бомбардиръ 1 час назад

      .... а со временем вступили в отношения друг с другом ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4522

      maygli > пьяныйхоровод 1 час назад

      ... будучи дряхлыми стариками в инвалидных колясках.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84827
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru