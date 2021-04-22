Гей-драму про убийц-фанатов «Спартака» и ЦСКА сняли с показа на Московском кинофестивале

Режиссер короткометражного фильма «Фанаты» Всеволод Галкин сообщил, что его кинокартину запретили показывать на Московском международном кинофестивале.

По его словам, организаторы сняли с показа гей-драму без объяснения причин.

Фильм основан на реальных событиях 2016 года. Тогда фанаты «Спартака» и ЦСКА убили шесть человек, подозревая их в нетрадиционной ориентации.

По сюжету, два футбольных фаната из числа ультраправых нападали на геев, грабили их и убивали, а со временем вступили в отношения друг с другом.

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там ещe такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», – прокомментировал решение режиссер.