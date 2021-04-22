КДК не стал отменять желтую Сигурдссону. Он пропустит матч со «Спартаком»

КДК оставил в силе желтую карточку полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, полученную в матче 26-го тура РПЛ со «Сочи» (0:1)

«Мы рассмотрели заявление ЦСКА об отмене жeлтой карточки Сигурдссону. Приняли решение отказать в удовлетворении заявления об отмене предупреждения.

Арнор Сигурдссон пропустит следующий матч РПЛ. Данное решение принято в связи с заключением ЭСК. Они постановили, что решение принято правильно», – сказал Григорьянц.