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    КДК не стал отменять желтую Сигурдссону. Он пропустит матч со «Спартаком»

    КДК оставил в силе желтую карточку полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, полученную в матче 26-го тура РПЛ со «Сочи» (0:1)

    «Мы рассмотрели заявление ЦСКА об отмене жeлтой карточки Сигурдссону. Приняли решение отказать в удовлетворении заявления об отмене предупреждения.

    Арнор Сигурдссон пропустит следующий матч РПЛ. Данное решение принято в связи с заключением ЭСК. Они постановили, что решение принято правильно», – сказал Григорьянц.

    • Эта желтая карточка стала четвертой для Сигурдссона в текущем сезоне РПЛ.
    • ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +357

      gunstilzit 2 часа назад

      об отмене предубеждения.

      И какие у него предубеждения?
      К КДК теперь точно!

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