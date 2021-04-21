Бабаев – о непопадании ЦСКА в ЛЧ: «Это будет очень болезненный удар»

А зачем армейцам играть в Лиге чемпионов? Чтобы в очередной раз просрать 5 матчей и один с трудом вывести вничью? В РПЛ много клубов, которые могут достигнуть абсолютно такого же успеха. Играть ради выплат за участие? А толку от этих выплат? Разве от них ЦСКА становится лучше? Нет. Пока что только стагнация видна.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о концовке сезона.
– Понимаете, насколько сильно может ударить по команде, если гонка за Лигу чемпионов будет проиграна в третий раз?
– Конечно, это будет очень болезненный удар. ЦСКА по продолжительности участия в еврокубках лидер среди российских команд. Мы с 2002 года участвуем в еврокубках. Конечно, ситуация очень непростая, мы приложим все усилия для того, чтобы ее выправить. Никто не снимает с себя ответственности. Мы представляем, что испытывают наши болельщики и благодарим их за терпение и поддержку несмотря ни на что.
Нельзя забывать, в какой непростой ситуации мы оказались. Смена тренера, много травмированных игроков. Одна потеря Марио Фернандеса чего стоит. Плюс, откровенно не везет, как сегодня. Надо делать выводы, держать удар и стараться изменить ситуацию.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ за четыре тура до конца.
- Отставание от второго места – три очка.