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    Бабаев – о непопадании ЦСКА в ЛЧ: «Это будет очень болезненный удар»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о концовке сезона.

    – Понимаете, насколько сильно может ударить по команде, если гонка за Лигу чемпионов будет проиграна в третий раз?

    – Конечно, это будет очень болезненный удар. ЦСКА по продолжительности участия в еврокубках лидер среди российских команд. Мы с 2002 года участвуем в еврокубках. Конечно, ситуация очень непростая, мы приложим все усилия для того, чтобы ее выправить. Никто не снимает с себя ответственности. Мы представляем, что испытывают наши болельщики и благодарим их за терпение и поддержку несмотря ни на что.

    Нельзя забывать, в какой непростой ситуации мы оказались. Смена тренера, много травмированных игроков. Одна потеря Марио Фернандеса чего стоит. Плюс, откровенно не везет, как сегодня. Надо делать выводы, держать удар и стараться изменить ситуацию.

    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ за четыре тура до конца.
    • Отставание от второго места – три очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2021 22:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9552

      BRO_football 52 минуты назад

      А зачем армейцам играть в Лиге чемпионов? Чтобы в очередной раз просрать 5 матчей и один с трудом вывести вничью? В РПЛ много клубов, которые могут достигнуть абсолютно такого же успеха. Играть ради выплат за участие? А толку от этих выплат? Разве от них ЦСКА становится лучше? Нет. Пока что только стагнация видна.

      0
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      Рейтинг: +3015

      sobaka120982 1 час назад

      Мистер Бабаев пока вы считаете что шкурин, чалов или марадашвили это топ игроки, цска и будет с вашей политикой в ж..е

      0
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      Рейтинг: -933

      СуперПАВ9 > sobaka120982 5 минут назад

      Нормальные игроки их надо лучше тренеровать

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      Рейтинг: +6814

      житель СПб 1 час назад

      ?! 1. А кто заставлял тянуть с решением по Гончаренко? Это ведь надо было сделать много раньше. 2. А кто придумал взять в тренеры совершенно левого человека? (Нет, футболист был неплохой - но здесь же другое качество, другие умения нужны..) Время на выправление ситуации почти упущено.

      2
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      Рейтинг: -933

      СуперПАВ9 1 час назад

      Чтож такое бывает, надо лучше играть в еврокубках чтоб было больше мест в лиги чемпионов и лиге европпы

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