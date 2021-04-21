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  • Бабаев – о непопадании ЦСКА в ЛЧ: «Это будет очень болезненный удар»

Бабаев – о непопадании ЦСКА в ЛЧ: «Это будет очень болезненный удар»

21 апреля 2021, 22:55
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о концовке сезона.

– Понимаете, насколько сильно может ударить по команде, если гонка за Лигу чемпионов будет проиграна в третий раз?

– Конечно, это будет очень болезненный удар. ЦСКА по продолжительности участия в еврокубках лидер среди российских команд. Мы с 2002 года участвуем в еврокубках. Конечно, ситуация очень непростая, мы приложим все усилия для того, чтобы ее выправить. Никто не снимает с себя ответственности. Мы представляем, что испытывают наши болельщики и благодарим их за терпение и поддержку несмотря ни на что.

Нельзя забывать, в какой непростой ситуации мы оказались. Смена тренера, много травмированных игроков. Одна потеря Марио Фернандеса чего стоит. Плюс, откровенно не везет, как сегодня. Надо делать выводы, держать удар и стараться изменить ситуацию.

  • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ за четыре тура до конца.
  • Отставание от второго места – три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (18)
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житель СПб
1619035610
?! 1. А кто заставлял тянуть с решением по Гончаренко? Это ведь надо было сделать много раньше. 2. А кто придумал взять в тренеры совершенно левого человека? (Нет, футболист был неплохой - но здесь же другое качество, другие умения нужны..) Время на выправление ситуации почти упущено.
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sobaka120982
1619037394
Мистер Бабаев пока вы считаете что шкурин, чалов или марадашвили это топ игроки, цска и будет с вашей политикой в ж..е
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BRO_football
1619038815
А зачем армейцам играть в Лиге чемпионов? Чтобы в очередной раз просрать 5 матчей и один с трудом вывести вничью? В РПЛ много клубов, которые могут достигнуть абсолютно такого же успеха. Играть ради выплат за участие? А толку от этих выплат? Разве от них ЦСКА становится лучше? Нет. Пока что только стагнация видна.
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Боцман59rus
1619046059
Вы в ЛЕ по пять принимаете, от Локо на ровном месте три, какой вам удар ещё нужен, вы и так ниже плинтуса, вместе с Спартаком,по крайней мере в Европе))))
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MichelWB
1619047534
Иногда только боль позволяет начать думать в правильном направлении.
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Nerlinger
1619061139
Какая на ФИГ Лига Чемпионов ???!!! Забудь как она выглядит !!! В лигу конференций то не попадёте в этом году !!! Жо бы ..... ещё позвали главным тренером, ........ экономические развиватели
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Niko
1619061820
Пришёл гос банк, результат пропал. Совпадение? Не думаю. Кстати и трансферы так себе. Только эджуке более менее попали. Но опять же и бабок отвалили за него пипец. Фукс вообще уже пол года по индивидуальной программе занимается
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paracetamol
1619073728
Им бы в ЛЕ попасть!
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111ax
1619102284
после двух подряд фиаско в ЛЕ какая на лига чемпионов вам? да еще с таким составом, еже 10 лет играем со скамейкой в 3 человека, но раньше хоть на поле были крепкие ребята, сейчас же на поле ребята слабее тех, кто раньше был на скамейке, кроме пары человек
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