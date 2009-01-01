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    Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

    Глава европейской Суперлиги Флорентино Перес объяснил, как она поможет остальным клубам. Он дал понять, что турнир увеличит доходность участников.

    «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех, потому что мы сможем подписывать игроков из небольших клубов за большие деньги и помогать им тоже», – сказал Перес.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

    Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

    УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

    Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Президент Суперлиги Перес предложил сократить продолжительность матчей

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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