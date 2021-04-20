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  • Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

20 апреля 2021, 14:49
12

Глава европейской Суперлиги Флорентино Перес объяснил, как она поможет остальным клубам. Он дал понять, что турнир увеличит доходность участников.

«Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех, потому что мы сможем подписывать игроков из небольших клубов за большие деньги и помогать им тоже», – сказал Перес.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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Источник: твиттер Transfer News Live
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (12)
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vladik12
1618920945
Вы предали футбол ради лаве. Горите в аду, демоны.
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Чермындыр
1618921699
Во всей этой идее прослеживается четкая аналогия с американскими лигами типа НХЛ/НБА. И вроде как там ни хоккей, ни баскетбол не умерли. Единственная проблема, это то, что там реально играют ради бабла, и всем этим нхловцам/нбашникам такие турниры как ЧМ, ЧЕ, ОИ найух не сдались. Они варятся в своем котле, причем вполне успешно
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Romio-xxx
1618921802
Как будто до этого они не могли подписывать игроков из небольших клубов))))
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DeStar
1618923125
ага, богатые будут богатеть а нищие беднеть, вот и вся история, и так было подобное неравномерное распределение бабла, а теперь еще хуже станет. Будут игроки уходить за лям баксов из условного эвертона в супер лигу, потому что будут очень туда хотеть, или не будут переподписывать контракты с клубами, потому что цель всех игроков мира станет переход в супер лигу, даже похрену в какой клуб, так как играть в англии с шефилдами и лидсами будет не интересно, а клубы остальные станут настолько бедными, что и с радостью будут продавать игроков за 5 лямов, так как бюджеты станут мизерные
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neveldomha
1618923687
Чего то мне не хорошо от той мысли, что российские команды никогда больше не встретятся с Реалом, Барсой, и другими супер клубами, а не от того, что у старого пердуна будет куча бабла. У него и сейчас бабла, как гуталина на гуталиновой фабрике.
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Mister_Tomsk
1618926051
старый совсем из ума выжил со своими деньгами...
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VGreen
1618926119
Так покупайте игроков не за большие деньги, а за небольшие деньги. Футбол - это не жизненно необходимая штука, а просто спорт и развлечение, а то, что неплохие игроки стали стоить не 10 лямов, а 100 - виноваты вы сами, топ-клубы. раздули пузырь финансовый и теперь не знаете как спастись.
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NewLife
1618928893
Почему то эти небольшие клубы и так зачастую дерут ваших больших, то есть ты хочешь своих больших обезопасить от таких поражений, обескровив и отключив от игр малых конкурентов .
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КаДеС
1618934534
Для всех? Ну точно не для болельщиков. От того, что у условной Барсы бюджет вырастит в два раза условный Месси в два раза лучше не станет играть или из не станет в два раза больше. А вот спортивный принцип потеряется.
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zigbert
1618995674
Да все и так ясно -быстрый доход для вас важнее самого футбола. Футбол для вас инструмент обогащения.
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