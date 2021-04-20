Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

Глава европейской Суперлиги Флорентино Перес объяснил, как она поможет остальным клубам. Он дал понять, что турнир увеличит доходность участников.

«Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех, потому что мы сможем подписывать игроков из небольших клубов за большие деньги и помогать им тоже», – сказал Перес.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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