Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания Суперлиги.

«Реал» потерял много денег из-за пандемии. Футболом интересуются все меньше людей, стоимость телевизионных прав падает. Мы разорены.

Многие топ-клубы Испании, Италии и Англии хотят найти решение очень тяжелой финансовой ситуации. Единственный способ – проводить более соревновательные матчи.

Суперлига спасет клубы финансово. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы», – сказал Перес.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»