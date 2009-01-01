Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

Я может конечно чего не понимаю, но если покупательская способность населения падает, то как можно ожидать увеличения доходов от повышения цены на продукт, пусть даже немного более высокого качества (особенно, если учесть что этот продукт не является жизненно необходимым для потенциального потребителя)
Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания Суперлиги.
«Реал» потерял много денег из-за пандемии. Футболом интересуются все меньше людей, стоимость телевизионных прав падает. Мы разорены.
Многие топ-клубы Испании, Италии и Англии хотят найти решение очень тяжелой финансовой ситуации. Единственный способ – проводить более соревновательные матчи.
Суперлига спасет клубы финансово. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы», – сказал Перес.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.
Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»