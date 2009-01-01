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    Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания Суперлиги.

    «Реал» потерял много денег из-за пандемии. Футболом интересуются все меньше людей, стоимость телевизионных прав падает. Мы разорены.

    Многие топ-клубы Испании, Италии и Англии хотят найти решение очень тяжелой финансовой ситуации. Единственный способ – проводить более соревновательные матчи.

    Суперлига спасет клубы финансово. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы», – сказал Перес.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1933

      Чермындыр 38 секунд назад

      Я может конечно чего не понимаю, но если покупательская способность населения падает, то как можно ожидать увеличения доходов от повышения цены на продукт, пусть даже немного более высокого качества (особенно, если учесть что этот продукт не является жизненно необходимым для потенциального потребителя)

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      Рейтинг: +19972

      bset 39 минут назад

      Дядя, сокращай тогда расходы! Если у тебя футболисты будут получать по 600 тысяч евро в год, что очень большая зарплата, то и финансовая ситуация быстро выправится. И этот человек руководит таким огромным проектом, как Реал...

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      Рейтинг: +3230

      Fusballer 40 минут назад

      Ааааа, недополученная прибыль))) Нищее население на ваших кривоногих миллионеров скоро буй класть будет)

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      Рейтинг: +3230

      Fusballer > Fusballer 34 минуты назад

      Может даже первые на вилы пойдут)))

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