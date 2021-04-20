Президент Суперлиги Перес предложил сократить продолжительность матчей

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче.

«Если молодежь считает матчи слишком длинными, это может быть связано с тем, что они недостаточно интересны.

Возможно, нам придется сделать футбольные матчи короче», – сказал Перес.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»