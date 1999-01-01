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    Президент Суперлиги Перес предложил сократить продолжительность матчей

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче.

    «Если молодежь считает матчи слишком длинными, это может быть связано с тем, что они недостаточно интересны.

    Возможно, нам придется сделать футбольные матчи короче», – сказал Перес.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

    Перес: «Суперлига спасет топ-клубы. В отличие от ЛЧ, она поможет вернуть потерянные доходы»

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +291

      Завулон new new 10 минут назад

      Ворота сделать больше и дать два мяча....

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      Рейтинг: +263

      bratskij 18 минут назад

      Вот долбоящер.

      1
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      Рейтинг: +7072

      FanatSerj 18 минут назад

      Сожгите этого пенсионера к хренам, охрененный довод "молодежь считает"!
      Эта молодежь считает жрать стиральный порошок, ссаться себе в трусы тоже весёлым занятием. Они даже пол свой определить не в состоянии, то ли мальчик, то ли ты девочка. Так что аргумент так себе.
      Не удивлюсь что ещё через каждые пять минут сделают перерыв на рекламу как в НХЛ, а то остался единственный спорт где на протяжении 45 минут матч на рекламу не прерывается.

      1
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      Рейтинг: +4842

      Cleaner 21 минуту назад

      Президент Суперлиги - дебилоид. Хочется покороче - иди смотри бокс. Или фигурное катание.

      1
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      Рейтинг: +215

      Лфшт 23 минуты назад

      Д е б и л о и д. Тварина. НА всё готов ради бабла

      0
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      Рейтинг: +5326

      порт 29 минут назад

      По пять пенальти, и в раздевалку.

      2
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      Рейтинг: +2706

      neveldomha 30 минут назад

      Ну дальше ждем котопесов-трансгендеров и педиков в супер лиге.

      1
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      Рейтинг: +19972

      bset 41 минуту назад

      А если мы считаем, что зарплаты футболистов завышены, Перес готов пересмотреть контракты своих футболистов?

      1
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      Рейтинг: +1764

      ItalianFootball 42 минуты назад

      В бизнесе он шарит, провентилировал тему и понял, что современная молодежь (а по идее на них турнир будет ориентироваться, так как обороты будут в последующем набираться) очень инста-тикто-гэго воспитанная, им видео в 3 минуты кажется длинным и они листают его в ленте, матчи по 2 часа (с перерывами и добаленными) это для нас, олдфагов футбола, идея имеет место быть, да и по 30-50 травм мышечных за сезон будет меньше. Что-то в этом есть.

      0
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      Рейтинг: +3230

      Fusballer 43 минуты назад

      Надо сделать 3 периода по 20 минут

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      Рейтинг: +125

      Moisey > Fusballer 43 минуты назад

      гейм, сет, матч

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