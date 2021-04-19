Санкт-Петербург не получал запрос, чтобы принять больше матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА пока не предлагал российской стороне провести дополнительные игры Евро-2020.

«Никакого решения по Евро нет. Оно будет в пятницу на внеочередном заседании. Пока запроса к нам по тому, чтобы Питер принял больше матчей, не было.

Чтобы что-то обсуждать, должен быть запрос. Всe-таки пока мы исходим из концепции, что Евро примут все 12 городов», – сказал Сорокин.