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    Санкт-Петербург не получал запрос, чтобы принять больше матчей Евро-2020

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА пока не предлагал российской стороне провести дополнительные игры Евро-2020.

    «Никакого решения по Евро нет. Оно будет в пятницу на внеочередном заседании. Пока запроса к нам по тому, чтобы Питер принял больше матчей, не было.

    Чтобы что-то обсуждать, должен быть запрос. Всe-таки пока мы исходим из концепции, что Евро примут все 12 городов», – сказал Сорокин.

    • Дублин, Мюнхен и Бильбао могут лишиться права принимать матчи Евро из-за отсутствия гарантий допуска зрителей на стадионы.
    • Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • В Санкт-Петебурге должны пройти четыре игры.

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    Источник: «Чемпионат»

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