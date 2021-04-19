Кокорин пропустит седьмой матч «Фиорентины» подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 32-го тура Серии А против «Вероны».
30-летний футболист не попал в заявку на указанную игру. Он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.
Эта встреча станет седьмой подряд, которую пропустит россиянин.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Верона» примет «Фиорентину» во вторник, 20 апреля, в 21:45 мск.
Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»