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    Кокорин пропустит седьмой матч «Фиорентины» подряд

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 32-го тура Серии А против «Вероны».

    30-летний футболист не попал в заявку на указанную игру. Он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.

    Эта встреча станет седьмой подряд, которую пропустит россиянин.

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • «Верона» примет «Фиорентину» во вторник, 20 апреля, в 21:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar 19 минут назад

      да это недоразумение никогда не играло в футбол и продолжает это делать !

      0
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      Рейтинг: +95

      Shamil79 20 минут назад

      надо делать ноги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23698

      пьяныйхоровод 29 минут назад

      Это уже не новость .

      0
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      Рейтинг: +8146

      NewLife 31 минуту назад

      Этот игрок войдет в историю, но только не игрой.

      0
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      Рейтинг: +12540

      Garrincha58 53 минуты назад

      достали хейтеры дайте ему спокойно закончить карьеру он уже давно не в России а они всё никак не успокоятся

      1
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      Рейтинг: +59

      I'll be back 58 минут назад

      Сэм, восэм, дэвят, дэсэт. Далше счытат нэ умэю.
      Продолжение банкета от Кокорина.

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