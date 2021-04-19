Кокорин пропустит седьмой матч «Фиорентины» подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 32-го тура Серии А против «Вероны».

30-летний футболист не попал в заявку на указанную игру. Он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.

Эта встреча станет седьмой подряд, которую пропустит россиянин.