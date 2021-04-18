Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси – второй самый титулованный футболист в истории с 37-ю трофеями. Больше только у Дани Алвеса

Месси – второй самый титулованный футболист в истории с 37-ю трофеями. Больше только у Дани Алвеса

18 апреля 2021, 09:53
6

«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.

Капитан каталонцев Лионель Месси взял 37-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с экс-одноклубниками Андресом Иньестой и Максвеллом.

Самым титулованным футболистом в истории продолжает оставаться экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес. Он выиграл 42 трофея.

  • Месси обновил рекорд по числу голов в финалах Кубка Испании.
  • Аргентинец забил 30+ голов с учетом всех турниров в 13-м сезоне подряд.
  • «Атлетик» проиграл второй финал Кубка Испании подряд.

Источник: Sport.es
Испания. Кубок Барселона Месси Лионель Алвес Дани
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1618737712
Браво,Месси.Дани Алвеса тебе,конечно,не догнать,но ещё пару-тройку титулов взять вполне возможно.Удачи.
Ответить
Cules2013
1618742471
потому что Алвес успел зарулить в Юве и ПСЖ, где набрал ещё до кучи. Обогнать Алвеса реально, если Месси будет играть ещё лет 5. по 1-2 трофея в год вполне возможно брать. Вон, есть норм шансы на чемпионство в этом году. Следующий сезон начнётся с Суперкубка.
Ответить
Главные новости
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Все новости
Все новости
ВидеоЗахаряна назвали Водкаряном
22 апреля
4
Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании
20 апреля
1
Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»
19 апреля
5
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
19 апреля
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
19 апреля
8
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере
19 апреля
1
Захарян выиграл 1-й трофей в карьере
19 апреля
21
Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей
19 апреля
5
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании
18 апреля
7
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина
17 апреля
11
Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании
5 марта
ФотоГризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»
4 марта
Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»
4 марта
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира
4 марта
3
Рафинья оценил шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после 0:4 от «Атлетико»
3 марта
Флик готовит «революцию» к ответному матчу с «Атлетико»
14 февраля
1
Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»
14 февраля
Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
14 февраля
ФотоСимеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
2
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
13 февраля
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»
13 февраля
1
⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!
13 февраля
17
Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
13 февраля
2
Кубок Испании. «Сосьедад» без Захаряна выиграл первый полуфинал у «Атлетика»
12 февраля
1
ФотоОпределились полуфинальные пары Кубка Испании
6 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+