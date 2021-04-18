Месси – второй самый титулованный футболист в истории с 37-ю трофеями. Больше только у Дани Алвеса

«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.
Капитан каталонцев Лионель Месси взял 37-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с экс-одноклубниками Андресом Иньестой и Максвеллом.
Самым титулованным футболистом в истории продолжает оставаться экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес. Он выиграл 42 трофея.
- Месси обновил рекорд по числу голов в финалах Кубка Испании.
- Аргентинец забил 30+ голов с учетом всех турниров в 13-м сезоне подряд.
- «Атлетик» проиграл второй финал Кубка Испании подряд.
Источник: Sport.es