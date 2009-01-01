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    Месси – второй самый титулованный футболист в истории с 37-ю трофеями. Больше только у Дани Алвеса

    «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.

    Капитан каталонцев Лионель Месси взял 37-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с экс-одноклубниками Андресом Иньестой и Максвеллом.

    Самым титулованным футболистом в истории продолжает оставаться экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес. Он выиграл 42 трофея.

    • Месси обновил рекорд по числу голов в финалах Кубка Испании.
    • Аргентинец забил 30+ голов с учетом всех турниров в 13-м сезоне подряд.
    • «Атлетик» проиграл второй финал Кубка Испании подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5569

      playsh 26 минут назад

      Браво,Месси.Дани Алвеса тебе,конечно,не догнать,но ещё пару-тройку титулов взять вполне возможно.Удачи.

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      Рейтинг: +10675

      DeStar > playsh 24 минуты назад

      ну почему, если в след году сделать золотой хет трик, а потом и супер кубок испании, суперкубок уефа и кчм и все) вот тебе + 6 трофеев)

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