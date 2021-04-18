Семак: «Ошибка Сафонова? А «Зенит» не ошибался, когда пропускал?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.

– Можно ли сказать, что именно глубина скамейки помогла перевернуть игру? Или дело в ошибке Матвея Сафонова?

– А мы не ошибались, когда пропускали? Футбол весь состоит из ошибок. Мы до этого случая создали немало моментов и здесь реализовали. В других не забили.

Любой гол – чья-то ошибка. А выигрывает тот, кто забивает больше. В этот раз не удалось победить, будем готовиться к следующему матчу.