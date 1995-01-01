Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Семак: «Ошибка Сафонова? А «Зенит» не ошибался, когда пропускал?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.

    – Можно ли сказать, что именно глубина скамейки помогла перевернуть игру? Или дело в ошибке Матвея Сафонова?

    – А мы не ошибались, когда пропускали? Футбол весь состоит из ошибок. Мы до этого случая создали немало моментов и здесь реализовали. В других не забили.

    Любой гол – чья-то ошибка. А выигрывает тот, кто забивает больше. В этот раз не удалось победить, будем готовиться к следующему матчу.

    • «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.
    • Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.
    • «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» по итогам тура опустился на 11-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:12
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -66

      имел блохастую псину 35 минут назад

      стыдно за бомжатину!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7431

      KPCCSPB > имел блохастую псину 14 минут назад

      Так подбери свою мамашу с помойки, пока её местные не пропили в рабство цыганам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4815

      Cleaner 59 минут назад

      "Звездный" Сафонов допустил грубейшую ошибку. Может теперь спустится с небес, поймет свое место во вратарском рейтинге и начнет нормально тренироваться, а не контракт на уровне Месси выпрашивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10635

      paracetamol 2 часа назад

      Больше всех ошибался Семак когда не настроил команду должным образом!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8162

      Вомбат > paracetamol 1 час назад

      Семак вообще не мотиватор и никогда им не был. Хлоп-хлоп, вот и вся его работа в части настроя. Мотиватором в Зените работает Дзюба, но он вчера явно сам не настроился на Краснодар, посчитав, что теперь это мертвая команда. Ничью вчера принесли застоявшиеся лавочники, которых не надо было настраивать. Они взвинтили темп и вынудили ошибаться игроков Краснодара. Кстати, если бы Краснодар был в порядке, спокойно довел бы игру до победы и в таком темпе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4568

      Давид59 2 часа назад

      Первый гол Ионова - не ошибка. Там вообще пас на него не планировался. Это был удар по воротам

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84671
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru