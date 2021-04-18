Семак: «Ошибка Сафонова? А «Зенит» не ошибался, когда пропускал?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.
– Можно ли сказать, что именно глубина скамейки помогла перевернуть игру? Или дело в ошибке Матвея Сафонова?
– А мы не ошибались, когда пропускали? Футбол весь состоит из ошибок. Мы до этого случая создали немало моментов и здесь реализовали. В других не забили.
Любой гол – чья-то ошибка. А выигрывает тот, кто забивает больше. В этот раз не удалось победить, будем готовиться к следующему матчу.
- «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.
- Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.
- «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» по итогам тура опустился на 11-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»