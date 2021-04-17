«Челси» интересуется Вараном

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан летом может оказаться в «Челси».

По информации журналиста Кристиана Фалька, в подписании француза лично заинтересован главный тренер команды из Лондона Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что на 27-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».