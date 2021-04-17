«Челси» интересуется Вараном

Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан летом может оказаться в «Челси».
По информации журналиста Кристиана Фалька, в подписании француза лично заинтересован главный тренер команды из Лондона Томас Тухель.
Ранее сообщалось, что на 27-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Варан забил два гола в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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