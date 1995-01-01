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    «Челси» интересуется Вараном

    Центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан летом может оказаться в «Челси».

    По информации журналиста Кристиана Фалька, в подписании француза лично заинтересован главный тренер команды из Лондона Томас Тухель.

    Ранее сообщалось, что на 27-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Варан забил два гола в 36 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 252,6 тысячи подписчиков.

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