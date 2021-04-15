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  • Семак – о Гончаренко: «Один из лучших тренеров в нашем футболе. «Зениту» будет непросто»

Семак – о Гончаренко: «Один из лучших тренеров в нашем футболе. «Зениту» будет непросто»

15 апреля 2021, 13:43
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Сергей Богданович, «Краснодар» недавно поменял главного тренера, и первый матч под руководством Гончаренко «быки» проиграли. Какие выводы для себя вы сделали по этой игре?

— Я думаю, их команда играла неплохо. Это был напряженный матч: «Арсеналу» очки очень нужны, и в столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом команда смотрелась неплохо, организованно.

«Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждет очень сложный матч.

— Два предыдущих ваших выезда в Краснодар стали знаковыми: в первом вы сделали решающий шаг к золоту, во втором оформили чемпионство. В связи с этим вы как-то по-особому воспринимаете предстоящую игру?

— Нет, абсолютно. Просто так складывается, что матчи с «Краснодаром» проходят ближе к завершению сезона, имеют большое значение с точки зрения расположения в турнирной таблице. Наверное, поэтому предыдущие матчи получились такими интересными.

Думаю, что следующая наша встреча пройдет в такой же напряженной борьбе. У «Краснодара» немного шансов сыграть в еврокубках, но это та команда, которая в каждом матче играет на победу. Уверен: в субботу нам точно будет непросто.

— Насколько вам, как тренеру, интересно встретиться с Виктором Гончаренко в третий раз в сезоне?

— Конечно, интересно. Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе.

— Расскажите, как здоровье Деяна Ловрена.

— Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации.

  • «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» в субботу, 17 апреля.
  • Команда Семака лидирует в РПЛ.
  • «Краснодар» идет на 10-м месте.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Гончаренко Виктор Семак Сергей
Комментарии (6)
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nik55
1618493826
друг друга хвалят но вы еще не тренеры с большой буквы
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омск55
1618494989
Краснодар проиграет 100 %
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Lester84
1618495998
Физрушка хвалит физрука, за то что он хвалит физрушку!
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Taps
1618505025
Гончаренко - середнячёк и никогда в большого тренера не вырастет.
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maygli
1618513388
После первого проигрыша Зениту, Гончаренко сбежал в Беларусь, после второго проигрыша был уволен. Чёт Семак лукавит.
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Deleted user
1618536091
­В­ы­л­­­о­­ж­и­­­л­­а­­ ­­ф­­­о­т­­о­­­ ­с­­­в­­о­­­е­­­й­­­ ­­ю­­н­о­й­ ­­­в­­л­а­­ж­­­н­­­о­­­й­­­ ­п­­и­­з­­д­­­е­н­­к­­­и­­­,­­ ­з­а­ц­­е­­­н­­и­­те ­­-­­ ­­W­W­W­­.­R­U­­1­­7­­­.­­C­­­L­­U­­B
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