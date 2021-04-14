Кварацхелия в сезоне в среднем за матч продвигает мяч на дриблинге 12 раз

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в среднем за матч в текущем сезоне 12 раз двигает мяч вперед посредством дриблинга. Это наибольший показатель в клубе.
На втором месте идет Денис Макаров (8,37 продвижений на дриблинге за матч). Третий – Солтмурад Бакаев (7,52).
- Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
- В текущем сезоне он провел за «Рубин» 22 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- До «Рубина» грузин выступал за «Локомотив».
Источник: твиттер «Футбол в цифрах»