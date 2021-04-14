Кварацхелия в сезоне в среднем за матч продвигает мяч на дриблинге 12 раз

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в среднем за матч в текущем сезоне 12 раз двигает мяч вперед посредством дриблинга. Это наибольший показатель в клубе.

На втором месте идет Денис Макаров (8,37 продвижений на дриблинге за матч). Третий – Солтмурад Бакаев (7,52).