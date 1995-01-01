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    Гвардиола: «Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ в 11-й раз подряд. В АПЛ это не удавалось никому!»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок.

    Наша задача – отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

    Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей Премьер-лиги ранее такое не удавалось. Это прекрасно!

    Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов», – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

    • Рекорд АПЛ по числу выходов (подряд) в групповой этап Лиги чемпионов принадлежит «Арсеналу».
    • Лондонский клуб 19 раз подряд (с 1998 по 2016-й год) выходил в группу ЛЧ.
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» завтра, 14 апреля.
    • В первом матче «Ман Сити» победил на своем поле со счетом 2:1.

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    Источник: сайт УЕФА

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