Гвардиола: «Манчестер Сити» сыграет в ЛЧ в 11-й раз подряд. В АПЛ это не удавалось никому!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок.

Наша задача – отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей Премьер-лиги ранее такое не удавалось. Это прекрасно!

Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов», – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.