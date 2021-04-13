Григорьянц: «Гилерме показал оскорбительные жесты после гола. До этого скандирований в его адрес не было»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал причину дисквалификации вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два игры РПЛ по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«После забитого гола Гилерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.
Гилерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест», – сказал Григорьянц.
- КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
- В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
- «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова