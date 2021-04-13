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  • Григорьянц: «Гилерме показал оскорбительные жесты после гола. До этого скандирований в его адрес не было»

Григорьянц: «Гилерме показал оскорбительные жесты после гола. До этого скандирований в его адрес не было»

13 апреля 2021, 22:18
8

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал причину дисквалификации вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два игры РПЛ по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«После забитого гола Гилерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.

Гилерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест», – сказал Григорьянц.

  • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
  • В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
  • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (8)
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Владислав Vlad
1618346041
Жертва расизма хотя бы понял, что он показал? Он ведь сразу же попил из бутыля.)
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MrZLOba
1618346752
Цирк... С первых минут маты на него орали, а теперь белые и пушистые 4 раза условно трибуну закрывали, все никак не могут закрыть...позор да и только,закройте как положено трибуны на месяц
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ivany4
1618348151
Честно говоря не понимаю таких "жертв расизма". Было оскорбление. Ты отыграл весь матч, а потом начинаешь выяснять - кто же первый начал? Пример Англии в помощь. Игрока оскорбили улюлюканьем. Он развернулся и ушел с поля. Тут же остановили игру. Внесли ситуацию в протокол. И после игры вынесли решения. Все ясно и понятно. А то как в песочнице - я ругался, но не матом, как папка.)) На мой взгляд, существует инспектор матча у которого есть обязанности. Если их мало, надо их подкорректировать. Начались какие-либо провокационные действия любым участником игры, подошел к микрофону и объявил - что он их заносит в протокол. Думаю, первое бы время доходило туго до бузотеров. Но после таких шагов, как закрытие трибун и штрафы участникам конфликтов, быстро бы восстановился порядок и культура боления.
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mikhailnic
1618349840
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ab15488
1618363226
Че привязалась. Может у них в Бразилии так принято голы праздновать. А если серьёзно, то раздули из ничего. Судье просто надо было влепить гильерме горчичник как за снятую футболку и все.
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