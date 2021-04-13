Григорьянц: «Гилерме показал оскорбительные жесты после гола. До этого скандирований в его адрес не было»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал причину дисквалификации вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два игры РПЛ по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«После забитого гола Гилерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.

Гилерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест», – сказал Григорьянц.