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    Григорьянц: «Гилерме показал оскорбительные жесты после гола. До этого скандирований в его адрес не было»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал причину дисквалификации вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на два игры РПЛ по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

    «После забитого гола Гилерме побежал к своим воротам и показал оскорбительные жесты. До этого в его адрес не было оскорбительных скандирований.

    Гилерме сказал, что оскорбления начались с первых минут матча. После его жеста после гола пошли скандирования и потом был второй жест», – сказал Григорьянц.

    • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
    • В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
    • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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