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    В КДК не поступало видео с начальником «Спартака», посетившим судейскую перед игрой с «Локомотивом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не получал видеозапись с камер стадиона «РЖД-Арены», на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры с «Локомотивом». Напомним, это запрещено регламентом.

    «На данный момент в КДК не поступало видеозаписей, где человек, похожий на Василия Козловцева, заходит в судейскую», – сказал Григорьянц.

    Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

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    Источник: «Чемпионат»

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