В КДК не поступало видео с начальником «Спартака», посетившим судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не получал видеозапись с камер стадиона «РЖД-Арены», на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры с «Локомотивом». Напомним, это запрещено регламентом.

«На данный момент в КДК не поступало видеозаписей, где человек, похожий на Василия Козловцева, заходит в судейскую», – сказал Григорьянц.

В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.

также заходил в судейскую комнату перед матчем. Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.

«Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»