В КДК не поступало видео с начальником «Спартака», посетившим судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не получал видеозапись с камер стадиона «РЖД-Арены», на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры с «Локомотивом». Напомним, это запрещено регламентом.
«На данный момент в КДК не поступало видеозаписей, где человек, похожий на Василия Козловцева, заходит в судейскую», – сказал Григорьянц.
- В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.
- Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.
- Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
- «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»
Источник: «Чемпионат»