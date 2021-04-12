Ловрен – о победе над «Сочи»: «Зенит» стал на шаг ближе к цели. Вчерашние три очка очень важны»

Защитник «Зенит» Деян Ловрен рассказал о восстановлении после травмы и прокомментировал победу над «Сочи» в 25-м туре РПЛ.

«На прошлой неделе у меня случилась небольшая неприятность на тренировке. Не лучшее время для травмы, но я уже работаю над восстановлением.

А пока давайте начнем день с улыбки, потому что вчерашние три очка очень важны для нас. Ребята молодцы. Мы стали на шаг ближе к нашей цели! Спасибо за поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.

Сообщалось, что Ловрен пропустит из-за травмы матчи с «Краснодаром» и «Ротором».

Ловрен – капитан «Зенита». В этом сезоне он провел 21 игру и забил 2 гола.

«Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 7 очков.