Ловрен – о победе над «Сочи»: «Зенит» стал на шаг ближе к цели. Вчерашние три очка очень важны»

Защитник «Зенит» Деян Ловрен рассказал о восстановлении после травмы и прокомментировал победу над «Сочи» в 25-м туре РПЛ.

«На прошлой неделе у меня случилась небольшая неприятность на тренировке. Не лучшее время для травмы, но я уже работаю над восстановлением.

А пока давайте начнем день с улыбки, потому что вчерашние три очка очень важны для нас. Ребята молодцы. Мы стали на шаг ближе к нашей цели! Спасибо за поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.