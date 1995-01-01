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    Ловрен – о победе над «Сочи»: «Зенит» стал на шаг ближе к цели. Вчерашние три очка очень важны»

    Защитник «Зенит» Деян Ловрен рассказал о восстановлении после травмы и прокомментировал победу над «Сочи» в 25-м туре РПЛ.

    «На прошлой неделе у меня случилась небольшая неприятность на тренировке. Не лучшее время для травмы, но я уже работаю над восстановлением.

    А пока давайте начнем день с улыбки, потому что вчерашние три очка очень важны для нас. Ребята молодцы. Мы стали на шаг ближе к нашей цели! Спасибо за поддержку», – написал Ловрен в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Деяна Ловрена

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