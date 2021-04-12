Фалькао госпитализировали с переломами костей лица после столкновения на тренировке «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао выбыл из строя на неопределенный срок.
35-летний футболист травмировался на тренировке команды, столкнувшись головами с Керемом Актюркоглу.
Колумбийцу потребовалась госпитализация. В ходе обследования у него диагностировали перелом костей лица.
- В текущем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 15 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.
- Команда по итогам 32 туров идет на третьем месте в таблице чемпионата Турции.
Источник: Официальный сайт «Галатасарая»