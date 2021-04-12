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  • Фалькао госпитализировали с переломами костей лица после столкновения на тренировке «Галатасарая»

Фалькао госпитализировали с переломами костей лица после столкновения на тренировке «Галатасарая»

12 апреля 2021, 11:19
1

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао выбыл из строя на неопределенный срок.

35-летний футболист травмировался на тренировке команды, столкнувшись головами с Керемом Актюркоглу.

Колумбийцу потребовалась госпитализация. В ходе обследования у него диагностировали перелом костей лица.

  • В текущем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 15 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.
  • Команда по итогам 32 туров идет на третьем месте в таблице чемпионата Турции.

Источник: Официальный сайт «Галатасарая»
Турция. Суперлига Галатасарай Фалькао Радамель
Комментарии (1)
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Nayturs
1618230424
Я уже и подзабыл его, здоровья ему годный был нападающий
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