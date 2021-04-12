Фалькао госпитализировали с переломами костей лица после столкновения на тренировке «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао выбыл из строя на неопределенный срок.

35-летний футболист травмировался на тренировке команды, столкнувшись головами с Керемом Актюркоглу.

Колумбийцу потребовалась госпитализация. В ходе обследования у него диагностировали перелом костей лица.