Глушаков: «Всегда держу в голове мысли о сборной. На возраст смотреть не надо, это все бред»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков готов вернуться в сборную России. Возраст не помеха, считает футболист.

– Мысли о сборной в голове держите?

– Всегда

– Многие пишут, что возраст не тот.

– Какой возраст? Это все бред. Кому надо, тот и пишет. На возраст не надо смотреть, показатели посмотрите работы и командный результат.