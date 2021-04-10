Глушаков: «Всегда держу в голове мысли о сборной. На возраст смотреть не надо, это все бред»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков готов вернуться в сборную России. Возраст не помеха, считает футболист.
– Мысли о сборной в голове держите?
– Всегда
– Многие пишут, что возраст не тот.
– Какой возраст? Это все бред. Кому надо, тот и пишет. На возраст не надо смотреть, показатели посмотрите работы и командный результат.
- Игроку 34 года, он не выступает за сборную с 2018 года.
- Несколько часов назад Глушаков принес «Химкам» победу в матче с «Тамбовом» (1:0).
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»