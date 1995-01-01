Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Глушаков: «Всегда держу в голове мысли о сборной. На возраст смотреть не надо, это все бред»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков готов вернуться в сборную России. Возраст не помеха, считает футболист.

    – Мысли о сборной в голове держите?

    – Всегда

    – Многие пишут, что возраст не тот.

    – Какой возраст? Это все бред. Кому надо, тот и пишет. На возраст не надо смотреть, показатели посмотрите работы и командный результат.

    • Игроку 34 года, он не выступает за сборную с 2018 года.
    • Несколько часов назад Глушаков принес «Химкам» победу в матче с «Тамбовом» (1:0).
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9463

      Hektor 84 17 минут назад

      Ты уже лет 5 как бревно! Какая нах сборная? Хотя чабану по возрасту подходишь!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru