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    Олич: «ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

    «Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

    Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем – со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.

    Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас – один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», – сказал Олич.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Теркчанин 23 минуты назад

      В финале сыграют Ахмат с ЦСКА

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      Рейтинг: +2349

      Nerlinger 32 минуты назад

      Зато можно сразу отмучиться, не дожидаясь финала !
      Локо сщас посолидней выглядет !!!
      Олич врядли сумеет довести команду до кондиции в ближайшее время ...

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      Рейтинг: +363

      RUSARM 54 минуты назад

      Хреновый календарь!! Но может по принципу,чем хуже,тем лучше для нас!!! Побеждать!! ЦВБП!!

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