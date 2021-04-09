Олич: «ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом».

Матч намечен на 21-22 апреля.

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем – со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.

Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас – один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», – сказал Олич.