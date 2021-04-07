Главные новости дня. Рыжиков возглавил «Красаву», «Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова.

Сергеев установил рекорд по голам за сезон ФНЛ.

«Поехал забрать маму». Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил изоляцию и попал в ДТП.

Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.

«Интер» и «Милан» интересуются Гайчем.

Сборная России впервые с сентября 2020 года поднялась в рейтинге ФИФА.

Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ.

В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов.

Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы».

Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме».