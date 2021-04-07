Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Главные новости дня. Рыжиков возглавил «Красаву», «Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

    Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова.

    Сергеев установил рекорд по голам за сезон ФНЛ.

    «Поехал забрать маму». Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил изоляцию и попал в ДТП.

    Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.

    «Интер» и «Милан» интересуются Гайчем.

    Сборная России впервые с сентября 2020 года поднялась в рейтинге ФИФА.

    Левников рассудит «Спартак» и «Локомотив», Москалев – «Сочи» и «Зенит» в 25-м туре РПЛ.

    В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов.

    Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы».

    Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2021 22:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84349
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru