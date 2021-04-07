Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов

В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов

7 апреля 2021, 17:15
11

В РФС прорабатывается идея о пожизненном запрете на осуществление любой футбольной деятельности лицам, виновным в банкротстве клубов. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

«Мы хотели бы усовершенствовать регламентные нормы в части преследования лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований, до ситуаций, когда перед игроками и тренерами имеются многомесячные задолженности по зарплате.

Мы разрабатываем проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола таких лиц, вплоть до пожизненного.

Мы отчасти используем аналогию с 16-й статьей закона «О банках и банковской деятельности», которая предъявляет требования к руководству банка, которые касаются не только квалификации, но и деловой репутации. Что-то подобное мы пытаемся ввести и в футболе», – цитирует Рогачева ТАСС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shahor
1617805185
Болтуны дешёвые.Вот когда начнут с семьи Газзаевых,тогда поверю.Но сие-в другой жизни,к большому сожалению.
Ответить
PAREVG.
1617805348
Семейство Газзаевых и Алания... Они за это путёвку в солнечный Магадан должны получить
Ответить
Skull_Boy
1617805612
Бла бла бла и еще раз бла, и какой толк от этой писульки, если клубы живут за счет региона и будет стандартная отмазка из-за недостаточности денежных средств в регионе и у регулирование долгов принято решение не финансировать данное "дело", вы реально там сборище идиотов
Ответить
NewLife
1617806944
"Ограблянто миллионо, и плеванто на законо", как в мультике. Самое главное позаботьтесь еще, чтобы им бабла пожизненно хватило.
Ответить
absent32
1617808496
давно пора!
Ответить
Lester84
1617809132
Газзаев уже самоустранился
Ответить
portero
1617812813
Строгость наказания не применяется к ркоаодителям, пересадят на новую кормушку...
Ответить
paracetamol
1617826639
Если воровать не будут, кому нахр такой футбол нужен?
Ответить
Hektor 84
1617911073
Первый в списке пёс Газзаев
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
18
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
13
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
7
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
9
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
1
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
14
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
155
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+