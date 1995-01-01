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    В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов

    В РФС прорабатывается идея о пожизненном запрете на осуществление любой футбольной деятельности лицам, виновным в банкротстве клубов. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

    «Мы хотели бы усовершенствовать регламентные нормы в части преследования лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований, до ситуаций, когда перед игроками и тренерами имеются многомесячные задолженности по зарплате.

    Мы разрабатываем проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола таких лиц, вплоть до пожизненного.

    Мы отчасти используем аналогию с 16-й статьей закона «О банках и банковской деятельности», которая предъявляет требования к руководству банка, которые касаются не только квалификации, но и деловой репутации. Что-то подобное мы пытаемся ввести и в футболе», – цитирует Рогачева ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5346

      Lester84 54 минуты назад

      Газзаев уже самоустранился

      0
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      Рейтинг: +2696

      absent32 1 час назад

      давно пора!

      0
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      Рейтинг: +8387

      NewLife 1 час назад

      "Ограблянто миллионо, и плеванто на законо", как в мультике. Самое главное позаботьтесь еще, чтобы им бабла пожизненно хватило.

      0
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      Рейтинг: +11673

      Skull_Boy 1 час назад

      Бла бла бла и еще раз бла, и какой толк от этой писульки, если клубы живут за счет региона и будет стандартная отмазка из-за недостаточности денежных средств в регионе и у регулирование долгов принято решение не финансировать данное "дело", вы реально там сборище идиотов

      3
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      Рейтинг: +2453

      PAREVG. 1 час назад

      Семейство Газзаевых и Алания...
      Они за это путёвку в солнечный Магадан должны получить

      4
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      Рейтинг: +436

      shahor 2 часа назад

      Болтуны дешёвые.Вот когда начнут с семьи Газзаевых,тогда поверю.Но сие-в другой жизни,к большому сожалению.

      8
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