В России могут пожизненно отстранять от футбола лиц, виновных в банкротстве клубов

В РФС прорабатывается идея о пожизненном запрете на осуществление любой футбольной деятельности лицам, виновным в банкротстве клубов. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

«Мы хотели бы усовершенствовать регламентные нормы в части преследования лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований, до ситуаций, когда перед игроками и тренерами имеются многомесячные задолженности по зарплате.

Мы разрабатываем проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола таких лиц, вплоть до пожизненного.

Мы отчасти используем аналогию с 16-й статьей закона «О банках и банковской деятельности», которая предъявляет требования к руководству банка, которые касаются не только квалификации, но и деловой репутации. Что-то подобное мы пытаемся ввести и в футболе», – цитирует Рогачева ТАСС.