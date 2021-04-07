«Добро пожаловать, Виктор Михайлович». Гончаренко показали стадион «Краснодара»

Виктор Гончаренко впервые побывал на домашнем стадионе «Краснодара» в качестве главного тренера клуба.

43-летнему специалисту показали раздевалку команды и тренировочный зал. После этого Гончаренко вышел на поле стадиона «Краснодар».

«Добро пожаловать, Виктор Михайлович», – написала пресс-служба клуба в твиттере.