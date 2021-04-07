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    «Добро пожаловать, Виктор Михайлович». Гончаренко показали стадион «Краснодара»

    Виктор Гончаренко впервые побывал на домашнем стадионе «Краснодара» в качестве главного тренера клуба.

    43-летнему специалисту показали раздевалку команды и тренировочный зал. После этого Гончаренко вышел на поле стадиона «Краснодар».

    «Добро пожаловать, Виктор Михайлович», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • Гончаренко сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
    • «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.
    • Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19717

      bset 15 минут назад

      Рад за Ганчаренко. Рад за Краснодар. Теперь должно пойти. Сильные конкуренты - сильный чемпионат!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1492

      Январь 59 48 минут назад

      Теперь трибуны ждут победы над Зенитом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1492

      Январь 59 49 минут назад

      На самом стадионе и в раздевалках , он уже был. Для него это не какой то секрет. Вот теперь в качестве гл. Тренера.

      1
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