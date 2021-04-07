«Добро пожаловать, Виктор Михайлович». Гончаренко показали стадион «Краснодара»

Виктор Гончаренко впервые побывал на домашнем стадионе «Краснодара» в качестве главного тренера клуба.
43-летнему специалисту показали раздевалку команды и тренировочный зал. После этого Гончаренко вышел на поле стадиона «Краснодар».
«Добро пожаловать, Виктор Михайлович», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- Гончаренко сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
- «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.
- Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.
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Источник: твиттер «Краснодара»