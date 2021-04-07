Главные новости дня. «Реал» и «Ман Сити» выиграли первые матчи 1/4 финала ЛЧ, Гончаренко возглавил «Краснодар»

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д, «Реал» победил «Ливерпуль»

«РБ-Спорт»: «Фиорентина» выплатила «Спартаку» половину суммы за Кокорина

«Рен ТВ» покажет матч «Реал» – «Барселона». Игру прокомментируют Стогниенко и Кузмак

«Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

Официально: в Краснодаре открылась академия «Вильярреала»

«Зенит» в среднем забивает 2,3 гола за матч в этом сезоне. Это четвертый результат в топ-10 лигах Европы

Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара»

Онопко: «Меня Гончаренко в «Краснодар» не позовет»

ФИФА не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Килману играть за сборную Украины

«Это не красная». Экс-судья Оливер – об удалении у «Вальядолида» в матче с «Барселоной»